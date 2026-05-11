Rueda evita dar nombres sobre quién sustituirá a Elena Candia en el Parlamento: "Espero que haga sus funciones tan bien como ella"

A lo largo de esta semana o, como muy tarde, a principios de la siguiente, se hará público el nombre de la persona que sustituirá a la popular Elena Candia en sus puestos de vicepresidenta y diputada en la Cámara Gallega, tras prosperar la moción de censura en Lugo que ha dado la alcaldía al PPdeG. Así lo ha confirmado este lunes el presidente de la Xunta y líder del partido en Galicia, quien ha explicado que "todavía quedan unos días" para tomar la decisión. "Espero que la persona que la sustituya haga sus funciones tan bien como las hizo Candia durante todo este tiempo", ha expresado.

Al hilo, el mandatario autonómico también fue cuestionado sobre si su partido cambiará o no los estatutos para que no se consideren como faltas graves las mociones como la ocurrida la semana pasada, que prosperó gracias al voto de una edil tránsfuga, antiguamente socialista. Las críticas del PSdeG aludían a que los estatutos del PP consideran una infracción muy grave que cargos del partido se valgan de tránsfugas de otras formaciones para constituir o cambiar mayorías de gobierno. Al respecto, Rueda ha asegurado que los estatutos, como los de otros partidos, estaban redactados desde antes de que se produjese el cambio jurídico derivado del Tribunal Constitucional que avaló la validez del voto de ediles tránsfugas en mociones de censura.

Sobre el mismo tema, fue cuestionado sobre si Candia será o no expedientada por valerse del voto de la edil tránsfuga, ante lo que ha asegurado que él no lo hará, y que si el resto del partido considera que es necesario deberán comunicarlo los órganos correspondientes. En todo caso, ha aseverado que "las circunstancias de la redacción de los estatus correspondían a una situación diferente desde el punto de vista legal", asegurando que le hace "mucha gracia" que intenten promoverla "los que hicieron exactamente lo mismo en otros casos".

"Esa preocupación que tienen los partidos de la oposición por los estatutos del PP me resulta curiosa, y más curioso todavía que no se preocupen de sus propias actuaciones. Yo pido, una vez pasada la moción de censura", que "la oposición, que se retrató durante los días anteriores a la moción", decida si quiere "contribuir a que Lugo siga prosperando o a esa postura de quejarse de incoherencia y echarle mucha cara".

Finalmente, sobre la decisión de Elena Candia de retirar una bandera de Palestina que ondeaba en la cuidad apenas unas horas después de hacerse con el cargo, Rueda ha asegurado que la popular "intentará gobernar, si puede, para todos los lucenses, y sino, para la inmensa mayoría". "Por lo tanto, sus decisiones, con independencia del orden en la que las tome o del simbolismo que tengan, las toma pensando en eso", ha dicho. "Sin renunciar a ninguna causa", ha explicado que tampoco que se puede ignorar que ciertas actuaciones "intentan politizar, más allá de los que pueda representar para la mayoría de los ciudadanos".