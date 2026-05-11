Crisis sanitaria
Alfonso Rueda celebra la «buena gestión» del Gobierno central con el brote de hantavirus pero comparte la preocupación de su homólogo canario
El presidente de la Xunta ha agradecido la información trasmitida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y la «seriedad» con la que está abordando la situación
El presidente de la Xunta de Galicia, el popular Alfonso Rueda, ha agradecido la mañana de este lunes la información suministrada por el Gobierno, con el que ha estado en contacto a través del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España Ángel Torres, en relación a la gestión del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus. Con él, ha explicado a preguntas de los medios tras la reunión semanal de su Ejecutivo, ha mantenido varias llamadas sobre el
A su juicio, la gestión que está haciendo el Gobierno central de la situación está siendo «buena», aunque sí que dijo haber echado de menos está «intervención decida» en otros momentos en los que, en cambio, fue necesario solicitarla. En todo caso, ha considerado que la imagen que está trasladado España al resto del mundo es de una «gestión seria».
Al hilo, cuestionado también sobre las declaraciones del presidente canario, Fernando Clavijo, ha aseverado que «hay que ponerse en su situación», recordando que su homólogo criticó la «poca información» recibida sobre todo siendo su comunidad la «principal afectada». Sea como fuere, el titular del Gobierno gallego ha asegurado tener «muy buena opinión» de Clavijo, seguro de que todo lo ha dicho ha sido «pensando en tener la mayor información, la máxima coordinación y la lógica preocupación por todo lo que está pasando».
Finalmente, ha indicado que, pese a no star en contacto directo con el gallego que iba a bordo del crucero, Ricardo Hevia, su Ejecutivo sí que se ha comunicado con su entorno, y espera que pueda volver «a la normalidad» cuanto antes.
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