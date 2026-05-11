Galicia tendrá una Ley de Salud Pública para estar mejor preparada ante epidemias y nuevos riesgos sanitarios

Después de episodios como la pandemia derivada del covid-19 o el brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, ha quedado clara la necesidad de disponer de una ley específica sobre salud pública, que permita mejorar la respuesta ante los riesgos sanitarios, existentes o nuevos, y establecer protocolos de actuación.

Así lo ha explicado este lunes el rueda de prensa el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha anunciado que su Ejecutivo trabaja en la primera Lei de Salud Pública de Galicia. El objetivo, ha indicado el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, es tener el texto listo para su aprobación en el Parlamento a principios del año que viene.

Según ha destacado el conselleiro, es necesario desarrollar de forma más amplia y específica la legislación vigente de forma quepermitiráa "responder a los desafíos actuales", que incluya "los nuevos riesgos sanitarios y ambientales", como son el cambio climático, la globalización, la digitalización o la transición demográfica. De hecho, el texto se hará a medida de Galicia, y responderá a dos de sus retos específicos: la dispersión de su población y su envejecimiento.

Todo ello se hará "teniendo muy presente también que la experiencia de la pandemia o episodios más aislados como el actual que estamos viendo con el caso del hantavirus, aumentaron la conciencia de la sociedad y las administraciones sobre la necesidad de reforzar la salud pública como pilar estratégico del bienestar colectivo".

Se hará con un enfoque integral, que tenga en cuenta tanto la salud humana como la ambiental y la animal, cuya relación "es cada vez más evidente". Según ha explicado Caamaño, la norma reforzará las capacidades de vigilancia epidemiológica, de alerta temprana y de respuesta ante riesgos de emergencias sanitarias-

Regulará también la promoción de estilos de vida saludables, entre los que se incluyen la alimentación, la actividad física, el bienestar emocional y la prevención de conductas adictivas; la protección de la salud ante riesgos ambientales y alimentarios; la inspección de la salud pública y el control y detección precoz de enfermedades. Asimismo, también promoverá la creación de entornos saludables en centros educativos, laborales u comunitarios. Esto, ha indicado, es "esencial", porque "se traducirá en contar con una población más sana y con menos enfermedades crónicas".

De este modo, el Gobierno gallego inicia el trámite de la que será su primera Ley de Salud Pública a través de un proceso de consulta pública, con la previsión de tener el anteproyecto listo para su aprobación en el Consello de la Xunta y posterior remisión al Parlamento a principios del 2027.