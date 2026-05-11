Galicia, el país de los “diez mil ríos” y de las 506 playas

Galicia es la comunidad con más kilómetros de litoral de la España pensinsular, casi 1.500, y con más playas censadas, el 22,6 por ciento del total del Estado. Pero no solo la costa puede presumir de arenales en los que refrescarse en verano. La inmensa red fluvial gallega, ese tejido fractal al que Álvaro Cunqueiro se refería como el "país dos dez mil ríos", también aporta zonas de baño. De hecho, la comunidad ha incorporado a ese catálogo cinco nuevas playas fluviales y Galicia ha alcanzado así el máximo histórico, con 506 zonas, y además la inmensa mayoría de "calidad excelente".

Así lo refleja el informe específico elaborado por la Consellería de Sanidade sobre el año pasado, que fue presentado este lunes ante el Consello de la Xunta y que incorpora en el censo por primera vez en 2026 el río Madalena, en Vilalba, el Bubal-Vilaza, en Monterrei, y, en O Rosal, en Pontevedra, el río Miño-Eiras y las zonas de baño de Muiño das Aceñas y de Tamuxe.

Sanidade no solo considera aptas la práctica totalidad de las áreas analizadas, sino que un 97,7% de las aguas de baño alcanza una calidad excelente o buena, lo que las sitúa, destacan desde la Xunta, por encima de la media nacional y de la de la Unión Europea. En todo caso, los resultados se corresponden, como siempre, con la evaluación realizada durante el año pasado.

Controles quincenales

Para juzgar la calidad de las aguas en este 2026, el Gobierno gallego tomará, mediante controles quincenales, unas cinco mil muestras en 523 puntos diferentes de 120 concellos entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. No obstante, la Xunta iniciará ya esta semana las analíticas previas, de forma que puedan dar aviso a los ayuntamientos en los que se detecte alguna posible incidencia para corregirla.

De forma paralela al control quincenal en los puntos de muestra, el cuerpo de farmacéuticos inspectores de Saúde Pública inspeccionará las zonas de baño y comprobará si existen residuos o algún tipo de vertido en el agua o en la playa, además de controlar la información que está accesible al público.

Durante el pasado año se revisaron 502 áreas de baño mediante el seguimiento de 519 puntos de muestreo en 118 municipios. En los análisis se examina la presencia de enterococos intestinales y de E. coli, siguiendo recomendaciones comunitarias. Aparte, y en los embalses, Galicia también revisa el estado de cionobacterias y cianotoxinas. El año pasado, por ejemplo, se detectó la proliferación de cianobacterias, "potenciales generadoras de toxinas", en Portoquintela y O Corgo-A Rola, ambas en el embalse de As Conchas (Ourense), pero también en el área recreativa de Brocos, en Agolada, y en As Forcadas, en Valdoviño.