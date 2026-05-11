Galicia solo logró captar seis MIR de Medicina Familiar en la primera semana de plazo

Una semana después del arranque de proceso de adjudicación de plazas MIR, Galicia solo ha logrado captar seis plazas de Medicina Familiar y Comunitaria. Es decir, apenas el 3% de las 207 plazas ofertadas este año por el Sergas. Aunque en los últimos años ya hubo que esperar a la fecha límite para ver como las plazas de esta especialidad se agotaban, las asignaciones hasta el momento contrastan con las registradas hace un año. A estas alturas, en 2025, ya se habían adjudicado 17 plazas en la comunidad y Galicia era la segunda autonomía con mayor capacidad de atracción, únicamente por detrás de Madrid.

Este año, Cataluña lidera por ahora la captación de plazas de esta especialidad con 14 adjudicaciones, seguida de Andalucía y Madrid, con ocho cada una. Galicia comparte el cuarto puesto con Asturias, Castilla y León, Comunidad Valenciana y País Vasco, todas ellas con seis plazas adjudicadas. Como se puede observar, el frenazo no es exclusivo en la comunidad. De hecho, en total a nivel estatal, en un plazo de siete días únicamente se han cubierto 76 plazas de la especialidad frente a las 107 del pasado año en el mismo periodo.

El portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro, relativiza parcialmente la caída y sostiene que el calendario de elección influye mucho en estos primeros balances. «Los primeros días son sobre todo para especialidades muy demandadas como Dermatología, Cirugía Plástica, Cardiología u Oftalmología. Quien escoge Medicina Familiar en la primera semana es porque realmente tiene esa vocación», explica.

«Quien escoge Medicina Familiar en la primera semana es porque realmente tiene esa vocación» Jesús Sueiro — Portavoz de Agamfec

Y es que esta especialidad es la que cuenta con una mayor oferta de plazas tanto a nivel estatal como en el contexto gallego. Es por ello que aquellos que van optar por la Medicina Familiar «saben de antemano que no necesitan una nota extraordinaria» para acceder a una de las plazas. Una situación que, según apunta Sueiro, viene retrasando la elección.

No obstante, pese a la influencia del modelo de elección, el portavoz de Agamfec reconoce que para las nuevas hornadas de médicos la especialidad está perdiendo atractivo. «Por mucho que las sociedades científicas intentemos explicar lo bonita y variada que es la Medicina Familiar, si desde las administraciones no se dota de prestigio, financiación y buenas condiciones laborales a la Atención Primaria, eso pesa mucho más que cualquier discurso», sostiene.

En opinión de Sueiro, las preferencias de los nuevos médicos han cambiado. Mientras hace unas décadas se escogía la especialidad en función del interés médico de cada uno, hoy el peso de variables como la capacidad de conciliar se ha incrementado. «La Dermatología, que ya lleva cinco años siendo la primera en cubrir todas las plazas, tiene una característica fundamental: no tiene guardias», apunta Sueiro para ejemplificar este creciente interés.

Por otro lado, la Medicina Familiar es una de las especialidades con mayor capilaridad territorial. «Un estudiante que escoge Traumatología o Cirugía Cardíaca sabe que casi con total seguridad trabajará en hospitales de grandes ciudades o capitales de provincia. En Medicina Familiar puedes acabar en el PAC de un pueblo pequeño», afirma Sueiro. Una circunstancia que, a su modo de ver, es también cada vez más valorada a la hora de escoger plaza.

Evaluación tras las 3.500 primeras adjudicaciones

El informe que cada año elabora el Sindicato Médico de Granada sobre las primeras 3.500 adjudicaciones muestra que Galicia rebaja ligeramente su peso relativo en el arranque del proceso. Mientras el año pasado la comunidad logró captar 163 médicos en ese periodo, la cifra ha descendido este año a los 152.

Hasta el momento, las especialidades que han agotado sus plazas son Dermatología, Cirugía Plástica, Oftalmología, Cirugía Oral y Maxilofacial, Cardiología, Endocrinología y Nutrición y Otorrinolaringología.

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El pasado año, al término del proceso que este año llegará a su fin el próximo 27 de mayo, todas las plazas MIR en España terminaron cubriéndose, incluidas las de Medicina Familar. Sin embargo, el descenso del interés en la especialidad, que constituye la base de la Atención Primaria, se consolida pese a las llamadas de las sociedades científicas y el conocido déficit de facultativos que acumula en todo el conjunto estatal.