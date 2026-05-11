Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo hantavirusPoliclínico Cíes paralizadoTransformación Avda Madrid VigoMecalia GuardésObras comunidad
instagramlinkedin

O PSdeG denuncia o dato que retrata a política lingüística galega: 6 euros por habitante fronte aos 90 do País Vasco

Besteiro reclama triplicar o investimento en galego fronte a un PP que «converte a lingua nunha bandeira» e carga contra o «acoso e derrubo» da lingua

O socialismo galego, catalán e vasco activa na Coruña a súa ofensiva pola oficialidade lingüística en Europa

Besteiro, xunto a Inés Rey e Silvia Longueira, na xornada desta mañá na Coruña 'Ola Europa'.

Besteiro, xunto a Inés Rey e Silvia Longueira, na xornada desta mañá na Coruña 'Ola Europa'. / Carlos Pardellas

R. Prieto

A Coruña

O socialismo galego, catalán e vasco une forzas este luns na Coruña para reactivar a ofensiva polo recoñecemento das linguas cooficiais na Unión Europea. Baixo a xornada Ola, Europa, líderes das tres comunidades coordinan unha estratexia común para lograr a oficialidade en Bruxelas e equiparar os dereitos lingüísticos no exterior aos alcanzados no Congreso dos Deputados.

Na semana do Día das Letras Galegas, o PSdeG reuniu no Centro Cívico Cidade Vella a representantes do PSC e do PSE-EE nun momento clave para as negociacións en Europa, nunha xornada que busca reafirmar que o recoñecemento lingüístico non é só unha cuestión de identidade rexional, senón un dereito democrático esencial para a construción dunha Europa diversa e plural fronte á política de «acoso e derribo» da dereita, segundo denunciou o líder dos socialistas galegos, Xosé Ramón Gómez Besteiro, a quen acusou de instrumentalizar o uso do idioma e querer convertelo «nunha bandeira», cando é o noso patrimonio.

Na súa intervención, Besteiro advertiu da necesidade de triplicar o investimento en Galicia en política lingüística. Sobre a mesa puxo as cifras: mentres no País Vasco se invisten 90 euros por habitante no impulso do euskera; e en Cataluña, 35 por veciño na potenciación do catalán; en Galicia o investimento quédase en 6 euros per cápita. «E despois sorpréndense de que o galego retroceda. Non é unha sorpresa. É unha consecuencia», censurou.

A Coruña converteuse este luns no epicentro da nova alianza lingüística entre o PSdeG, o PSC e o PSE-EE, unha fronte común que busca reactivar en Bruxelas a batalla pola oficialidade do galego, catalán e euskera. A xornada, bautizada como Ola, Europa, chega na semana das Letras Galegas e pretende, segundo os organizadores, «situar a diversidade lingüística no corazón do proxecto europeo» fronte ao que cualifican de «estratexia de acoso e derribo» da dereita.

Xosé Ramón Gómez Besteiro, líder dos socialistas galegos, abriu o encontro cun diagnóstico contundente: Galicia inviste 6 euros por habitante en política lingüística, fronte aos 35 de Cataluña e os 90 do País Vasco. «E despois sorpréndense de que o galego retroceda. Non é unha sorpresa. É unha consecuencia», advertiu. Para o líder socialista, o problema é «a distancia entre os discursos do PP e os orzamentos».

O «bilingüismo harmónico»

Besteiro puxo cifras enriba da mesa e tamén responsabilidades. Lembrou que o Goberno central leva investidos 3,5 millóns de euros desde 2023 no proxecto Nós, destinado a garantir a presenza do galego na intelixencia artificial, mentres que a Xunta, dixo, «achegou cero euros».

O socialista evocou un dos momentos máis simbólicos da súa carreira: o día en que se escoitou da súa voz por primeira vez o galego no Congreso para defender a súa cooficialidade. Foi en setembro de 2023. «Foi un dos días máis importantes da miña vida política. Non polo cargo, non polo discurso. Pola lingua».

A realidade sociolingüística avala a súa preocupación ante un idioma «abandonado»: a última enquisa do IGE certifica unha caída acelerada do uso do galego entre a mocidade tras 17 anos de «bilingüismo harmónico», o eufemismo co que Alberto Núñez Feijóo, segundo Besteiro, «xustificou non protexer a lingua máis débil». E finalmente cargou contra quen quere facer do idioma a súa bandeira. «O galego é un patrimonio, non unha bandeira», sentenciou.

Besteiro cerrou o encontro cunha declaración de intencións: «Eu non quero que o galego sexa unha peza de museo. Non quero que sexa folclore. Quero unha lingua viva, na rúa, no traballo, no móbil, na escola».

Modelos de referencia

O vasco Pau Blasi, voceiro de Política Lingüística do PSE-EE, achegou a perspectiva dun territorio onde máis do 40% da poboación fala euskera, «o dobre que nos anos 80». A clave, explicou, foi a Lei do Euskera de 1982, pactada entre socialistas e nacionalistas, que consolidou un modelo educativo e administrativo estable. Blasi criticou a viraxe do PP, ao que acusa de abandonar o consenso histórico arredor das linguas propias.

Pola súa banda, Imma Ferret, do PSC, describiu a situación do catalán como «complexa pero reversible». O Pacto Nacional pola Lingua, asinado hai un ano, marca o obxectivo de sumar 600.000 novos falantes en 2030. «Defender o catalán non é atacar a ninguén. É defender un patrimonio que é noso», afirmou, citando o president Salvador Illa, tras destacar que seguirán traballando para impulsar o galego, o vasco e o catalán na Unión Europea. «É unha anomalía que isto non sexa xa unha realidade», rematou.

Bruxelas, o taboleiro decisivo

O eurodeputado galego Nico González Casares debuxou o traballo silencioso que o socialismo leva tres anos facendo en Europa para abrir as portas da oficialidade. Un lobby intenso, dixo, no que participan tamén Javi López, Eider Gardiazabal e Laura Ballarín. «As maiorías están aí. Se non fose polas forzas conservadoras, isto sería xa hoxe unha realidade», reivindicou.

A deputada Silvia Longueira concretou a proposta do PSdeG para esta lexislatura: triplicar o orzamento lingüístico —elevar o investimento ata niveis comparables aos doutras comunidades—, un novo pacto pola lingua —aberto a todas as forzas, seguindo os precedentes de 1983 e 2004— e blindar a produción propia da CRTVG, desbloqueando o Consello de Administración. Na súa intervención, cargou contra o «acoso e derribo» do galego, que dá como resultado a «execución rápida do que tanto se tardou en construír».

Noticias relacionadas

Longueira insistiu na necesidade de que o galego estea presente «onde vive a mocidade»: plataformas dixitais, videoxogos, audiovisual e apps de aprendizaxe. «Unha lingua que non está no día a día da mocidade é unha lingua que se vai apagando por unha epidemia de xestión».

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. «Las primeras medidas para reducir las bajas laborales irán este mes. Estoy seguro de que bajarán las cifras»
  2. Ya está el calendario escolar 2026-2027 en Galicia: fechas de inicio de curso, vacaciones y claves para la conciliación familiar
  3. Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
  4. El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad
  5. Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
  6. La Xunta aprueba 1.259 plazas de empleo público: guía para saber qué se oferta, cuándo se convocará y cómo será el proceso
  7. Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación
  8. Galicia ya tiene sus banderas azules para 2026: 118 playas en 38 municipios, casi el 18 % de todas las del país

O PSdeG denuncia o dato que retrata a política lingüística galega: 6 euros por habitante fronte aos 90 do País Vasco

O PSdeG denuncia o dato que retrata a política lingüística galega: 6 euros por habitante fronte aos 90 do País Vasco

Galicia solo logró captar seis MIR de Medicina Familiar en la primera semana de plazo

Galicia solo logró captar seis MIR de Medicina Familiar en la primera semana de plazo

El boom de los drones: ya sobrevuelan Galicia más de 8.000 con aplicaciones cada vez más variadas

Galicia cambia el modelo del turismo de excursión: menos volumen de viajeros pero más gasto económico

Los reparos de los interventores de la Xunta a los expedientes de gasto se disparan un 156% en tres años hasta superar los 5.700

Los reparos de los interventores de la Xunta a los expedientes de gasto se disparan un 156% en tres años hasta superar los 5.700

La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes

La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes

La Xunta pide al Gobierno central concreciones sobre el Corredor Atlántico y «pasar de los titulares a hechos»

La Xunta pide al Gobierno central concreciones sobre el Corredor Atlántico y «pasar de los titulares a hechos»

¿Puede resumirse el éxito escolar en una nota?

¿Puede resumirse el éxito escolar en una nota?
Tracking Pixel Contents