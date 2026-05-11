Ferrocarriil
Alsa competirá contra Renfe en Galicia con sus trenes turísticos
Recibe la autorización de la CNMC para los trayectos Ourense-Monforte-A Rúa durante este verano
Aún faltan bastantes años y trámites para que Ouigo —que cumple cinco años en España— o Iryo empiecen a viajar a Vigo, Santiago y A Coruña y logren bajar los precios actuales del AVE. Sin embargo, el Juego de Trenes se abre paso en las vías gallegas. Alsa rivalizará este verano contra Renfe en uno de los segmentos que mejores resultados está dando a la operadora pública: los servicios turísticos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su autorización a la compañía de origen asturiano para «competir» en dos trayectos que discurrirán íntegramente por el interior de la comunidad este verano. La ruta entre Ourense y Monforte de Lemos y la que continúa desde esta villa hasta A Rúa-Petín. El órgano regulador concluye que estos servicios turísticos «no comprometen el equilibrio económico» del contrato suscrito con el Ministerio de Transportes hasta 2027. En él figuran los trayectos de Media Distancia de Obligación de Servicio Público (OSP) que se extienden hacia Vigo y Ponferrada. Curiosamente, Renfe también ofrece varias rutas por esta línea convencional.
Sin embargo, la CNMC deja claro que no hay una competencia real entre ambas compañías por dos motivos. En primer lugar, porque Alsa utilizará trenes históricos y los utilizará solamente durante el verano con un máximo de cinco frecuencias por sentido. Y en segundo lugar, por su precio ya que son entre tres y siete veces más caros que los servicios públicos existentes.
Rutas y precedentes
Los recorridos solicitados por la compañía asturiana son Ourense – Barra de Miño – Os Peares – San Estevo de Sil – Canaval – Monforte de Lemos; y un segundo desde esta localidad lucense hacia San Coludio-Quiroga – Montefurado – A Rúa-Petín. No será la primera vez que opere en Galicia, ya que el pasado verano recuperó el histórico «Expreso Rías Baixas» con un viaje de Madrid a Vigo que hizo las delicias de los amantes del ferrocarril
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