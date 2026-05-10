La Xunta destina tres millones al Bono Emancípate tras superar las 3.600 solicitudes

La Xunta ha recibido un total de 3.624 solicitudes para acceder al Bono Emancípate en su segunda edición, una línea de ayudas destinada a jóvenes de entre 18 y 35 años para afrontar los primeros gastos derivados de iniciar una vida independiente. El programa, impulsado por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, busca contribuir a gastos como la compra de mobiliario, electrodomésticos o artículos básicos para el hogar.

El Gobierno gallego destina este año tres millones de euros a esta convocatoria, aumentando así la partida de 2,25 millones consignada en 2025. Del total de solicitudes registradas, 2.161 corresponden a jóvenes que acceden a una vivienda en régimen de alquiler y 1.463 a quienes lo hacen mediante compraventa.

Las ayudas mantienen las cuantías de la pasada edición, que son «1.500 euros en el caso de alquiler y tres mil en el de la vivienda en propiedad». Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes, la Administración autonómica inicia ahora el proceso de revisión y validación de requisitos antes de proceder a la concesión, que se realizará por orden de llegada. Entre las condiciones fijadas en las bases figuran tener entre 18 y 35 años, disponer de una fuente regular de ingresos, contar con nacionalidad española o de algún país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y estar empadronado en la vivienda para la que se solicita la ayuda.

La Xunta explicó que las ayudas se harán efectivas a través de una tarjeta monedero virtual a nombre de la persona beneficiaria, que podrá utilizarse hasta el 31 de diciembre. Además, las compras deberán realizarse en establecimientos físicos situados en Galicia, quedando excluidas las adquisiciones a distancia.

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Desde el Ejecutivo gallego recuerdan que el Bono Emancípate nació «para dar respuesta a las demandas de la juventud gallega ante las dificultades de acceso a una vivienda propia que le permita iniciar un proyecto de vida independiente». En su primera edición, celebrada en 2025, el programa benefició a 1.066 jóvenes gallegos, de los que 584 accedieron a la ayuda para alquiler y 482 para vivienda en propiedad.