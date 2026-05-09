Rueda reclama que no se «hurte» a las comunidades la gestión de los fondos europeos

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reclamó este sábado que las comunidades autónomas mantengan un papel protagonista en la gestión de los fondos europeos y advirtió contra cualquier intento de «hurtarles» esa capacidad en el futuro. Lo hizo en Santiago, durante el acto «40 años de fondos europeos en Galicia», celebrado en el auditorio del Centro Galego de Arte Contemporánea, en un momento que considera clave por la negociación del próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

Rueda defendió que Galicia y el resto de autonomías deben «insistir» en una Europa descentralizada, en la que las regiones puedan decidir sobre la aplicación de los recursos comunitarios que reciben. A su juicio, esa participación directa ha sido determinante para la transformación económica y social de Galicia en las últimas cuatro décadas.

El titular de la Xunta contrapuso esa experiencia con la gestión de los fondos europeos Next Generation por parte del Gobierno central, que calificó de «deficiente» y con un resultado «francamente mejorable». Según señaló, si la gestión de los recursos europeos recibidos en los últimos cuarenta años hubiese seguido ese modelo, Galicia «no hubiera progresado» como lo hizo.

Durante su intervención, Rueda subrayó que los fondos comunitarios han permitido modernizar infraestructuras, reforzar servicios públicos, impulsar la innovación, mejorar la conectividad y transformar sectores productivos. También reivindicó que la relación entre Galicia y Europa no ha sido unidireccional. «Igual que Europa contribuyó a hacer Galicia, Galicia también contribuyó a hacer Europa», afirmó.

El presidente gallego defendió además que, en el balance de estas cuatro décadas, «fueron muchos más los aciertos que los errores», y censuró lo que considera una visión injusta de quienes ponen el foco en los fallos sin reconocer el impacto positivo de las inversiones europeas. En el caso de Galicia fueron 36.000 millones de euros.

La jornada fue inaugurada con el izado de la bandera europea junto a las de España y Galicia y reunió a representantes políticos, institucionales, sociales y culturales. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices, varios conselleiros y directores xerais.

Antes de la clausura de Rueda se celebraron dos mesas de debate. En la primera, moderada por el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús Gamallo, participaron el eurodiputado Francisco Millán Mon, el exdirector general de la Comisión Europea José Manuel Silva, Ana Fernández Perles y Paula Rey. La segunda, dirigida por el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, abordó el impacto territorial de los fondos con representantes municipales, científicos, sociales y del sector primario.

Rueda cerró el acto reivindicando una Galicia «mucho más a la vanguardia e innovadora» que hace cuarenta años y pidió que el nuevo ciclo europeo refuerce el papel de las regiones.