El BNG propone modificaciones legislativas para «ponerle coto a la barra libre de pisos turísticos»

El BNG ha registrado una proposición de ley para modificar la normativa autonómica de turismo con el objetivo de «poner coto a la barra libre de pisos turísticos» sin licencia municipal que, a su entender, supone a día de hoy el Rexistro de Empresas de Actividade Turística (REAT).

Precisamente, una de las tres medidas propuestas consiste en la exigencia de la licencia urbanística previa para todas las viviendas de uso turístico (VUT), «independientemente del lugar donde se sitúen», según ha reclamado la diputada Saleta Chao en un audio remitido a los medios. Esta tendría una duración de cinco años, prorrograble para otros cinco.

Además, ha propuesto fijar la baja automática del REAT de todas las VUT inscritas en contra del plan urbanístico municipal vigente. En este sentido, Chao ha señalado como responsable de la proliferación «descontrolada» de estos inmuebles al Gobierno gallego porque «sigue sin comprobar que las VUT que se dan de alta en el REAT cumplan con el preceptivo título habilitante».

En segundo lugar, el Bloque ha demandado que la Xunta realice un estudio de municipios de alta concentración de viviendas de uso turístico para determinar cuál es el «nivel de tensionamiento» entre estas y las que se destinan al alquiler regular. Entre otros, deberá recoger un mapa detallado por zonas y el análisis del perfil de las personas propietarias y gestoras.

Como tercera propuesta, ha reclamado que la Xunta sea quien inicie de oficio la declaración de zonas residenciales de mercado tensionado con los datos del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) para «darle la vuelta» a que «la Xunta sitúe la responsabilidad en los ayuntamientos».

Noticias relacionadas

«Es necesario regular las VUT para garantizar el acceso y derecho a la vivienda, de la ciudadanía, de la gente joven y de las personas vulnerables de nuestro país», ha reivindicado Chao. De este modo, todas las propuestas están dirigidas a «atajar algunos de los problemas estructuras» en materia de vivienda que afectan a Galicia.