La Xunta concede 1,1 millones en ayudas a sindicatos: CIG, UGT y CC.OO. concentran casi el 90% del reparto

La Xunta ha hecho público este viernes, 8 de mayo, el reparto de las ayudas concedidas a las organizaciones sindicales gallegas para el año 2026. La resolución, firmada el 22 de abril por la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales y publicada en el Diario Oficial de Galicia, recoge una dotación global de 1.099.800 euros con cargo a dos programas de subvenciones destinados a financiar la actividad ordinaria de los sindicatos, el funcionamiento de gabinetes técnicos y la formación de cuadros sindicales.

El reparto deja a la CIG como la organización que recibe la mayor cuantía, con 369.631,26 euros entre los dos programas. Le siguen UGT Galicia, con 312.334,66 euros, y el Sindicato Nacional de CC.OO. de Galicia, con 294.531,80 euros. Entre las tres centrales suman 976.497,72 euros, es decir, cerca del 89% del total de las ayudas publicadas por la Administración autonómica.

La resolución no abre una nueva convocatoria, sino que da publicidad a las subvenciones ya concedidas al amparo de la orden del 30 de diciembre de 2025, por la que se reguló el régimen de ayudas a las organizaciones sindicales para 2026. El DOG detalla las cantidades asignadas a cada sindicato y las divide en dos líneas presupuestarias: una para actividad ordinaria y otra para gabinetes técnicos y formación sindical.

Dos programas: actividad sindical y gabinetes técnicos

El primer programa es el de mayor cuantía. Está dotado con 780.200 euros y se dirige a financiar el desarrollo de las actividades ordinarias de las organizaciones sindicales durante 2026. Esta línea cubre el funcionamiento habitual de las entidades beneficiarias en el marco de la representación y acción sindical.

En este primer bloque, la CIG percibe 258.161,07 euros, seguida de UGT Galicia, con 218.143,48 euros, y CC.OO. Galicia, con 205.709,45 euros. A más distancia aparecen CSIF, con 36.206,38 euros; USO Galicia, con 21.962,03 euros; Fetico, con 21.771,47 euros; y FSIE, con 12.624,60 euros.

La lista de beneficiarios de esta primera línea se completa con SATSE, que recibe 1.762,68 euros; USAE, con 1.572,12 euros; ANPE, con 1.286,28 euros; Asociación Cuadros Banca, con 476,40 euros; Sipprega, también con 476,40 euros; y la Confederación de Cuadros y Profesionales, con 47,64 euros.

El segundo programa, dotado con 319.600 euros, se destina a la creación o funcionamiento de gabinetes técnicos de las organizaciones sindicales y a planes de formación de cuadros de delegadas y delegados sindicales. En esta línea solo figuran cinco entidades beneficiarias. La CIG vuelve a ser la que recibe una cantidad mayor, con 111.470,19 euros, por delante de UGT Galicia, con 94.191,18 euros, y CC.OO. Galicia, con 88.822,35 euros. También reciben fondos CSIF, con 15.633,39 euros, y USO Galicia, con 9.482,89 euros.

Para qué sirven estas ayudas

La finalidad de estas subvenciones, según recoge la resolución publicada en el DOG, es financiar dos grandes tipos de actuaciones. Por un lado, la actividad ordinaria de las organizaciones sindicales durante el ejercicio 2026. Por otro, la creación y funcionamiento de gabinetes técnicos, así como los planes de formación de cuadros de delegadas y delegados sindicales.

En la práctica, se trata de una línea de financiación pública destinada a apoyar el funcionamiento de las organizaciones sindicales en Galicia y su labor de representación, asesoramiento y formación. La publicación en el Diario Oficial responde a la obligación de dar publicidad a las subvenciones concedidas, conforme al artículo 15 de la Ley de subvenciones de Galicia, que exige hacer públicas las ayudas otorgadas por la Administración autonómica.

Las claves del reparto

La resolución permite distinguir tres niveles de beneficiarios. En el primero se sitúan las tres grandes centrales sindicales con mayor volumen de fondos: CIG, UGT Galicia y CC.OO. Galicia. Las tres reciben ayuda tanto en el programa de actividad ordinaria como en el de gabinetes técnicos y formación.

En un segundo grupo aparecen CSIF y USO Galicia, que también obtienen financiación en las dos líneas, aunque con cuantías sensiblemente inferiores. CSIF suma algo más de 51.800 euros, mientras que USO supera los 31.400 euros.

El tercer bloque está formado por organizaciones que solo figuran en el programa de actividad ordinaria. Es el caso de Fetico, FSIE, SATSE, USAE, ANPE, Asociación Cuadros Banca, Sipprega y la Confederación de Cuadros y Profesionales.

La ayuda más baja publicada corresponde a la Confederación de Cuadros y Profesionales, con 47,64 euros. En el extremo opuesto, la cantidad más elevada individual dentro de una sola línea es la de la CIG en el programa de actividad ordinaria, con 258.161,07 euros.

Una convocatoria tramitada por anticipado

Las ayudas se conceden al amparo de la orden aprobada el 30 de diciembre de 2025, que reguló el régimen de subvenciones a las organizaciones sindicales y procedió a su convocatoria para el ejercicio 2026 mediante tramitación anticipada. La resolución publicada ahora no modifica esa convocatoria, sino que cumple el trámite de publicidad de las ayudas ya concedidas.

La Consellería de Empleo, Comercio y Emigración imputa el gasto a dos aplicaciones presupuestarias: la correspondiente al programa de actividades ordinarias, y la destinada al programa de gabinetes técnicos y formación sindical.

Con esta publicación, el Gobierno gallego deja cerrado el reparto nominal de las subvenciones sindicales de 2026. La dotación global se mantiene en 1.099.800 euros, con una distribución muy concentrada en las tres centrales mayoritarias y una segunda línea de beneficiarios con cuantías más reducidas.