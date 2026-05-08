La Xunta aprueba 1.259 plazas de empleo público: guía para saber qué se oferta, cuándo se convocará y cómo será el proceso

La Xunta ha activado una nueva oportunidad para miles de opositores en Galicia. El Diario Oficial de Galicia publicó este viernes, 8 de mayo de 2026, el decreto que aprueba la oferta de empleo público correspondiente a plazas de personal funcionario y laboral de la Administración general y de las entidades instrumentales del sector público autonómico. En total, la oferta suma 1.259 plazas, aunque el dato clave para los aspirantes es que esta publicación no abre todavía el plazo de inscripción: marca el mapa de plazas que deberán desarrollarse después mediante convocatorias concretas.

La parte más relevante para quienes aspiran a entrar desde fuera de la Administración es el acceso libre, que concentra 811 plazas. De ellas, 692 corresponden al turno general, 102 a la reserva para personas con discapacidad general y 17 a discapacidad intelectual. Este bloque se reparte entre Administración general, Administración especial y personal laboral.

En la Administración general se ofertan 379 plazas. Entre las más numerosas figuran 96 para personal de limpieza y cocina, 71 para el cuerpo auxiliar C2, 56 para personal subalterno, 55 para el cuerpo administrativo C1, 30 para el cuerpo superior A1 y 27 para el cuerpo de gestión A2. También se incluyen plazas para letrados, finanzas, vigilancia de carreteras, dominio público hidráulico y personal de recursos naturales y forestales.

La Administración especial suma 336 plazas de acceso libre. Destacan las 70 plazas de veterinarios, las 54 de bombero forestal, las 25 de emisorista/vigilante fijo, las 22 de agentes del Servicio de Guardacostas, las 20 de bombero forestal-conductor de motobomba, las 20 de auxiliar de cocina, las 18 de auxiliares cuidadores, las 10 de psicología, las 10 de medicina, las 10 de enfermería y las 10 de análisis de laboratorio, además de plazas en ingeniería, arquitectura, trabajo social, educación social, fisioterapia, bibliotecas, restauración, inspección urbanística y otras escalas técnicas.

El bloque de personal laboral de acceso libre incluye 96 plazas, con especial peso del dispositivo de prevención y defensa contra incendios forestales. Hay 37 plazas de bombero forestal conductor de motobomba, 23 de bombero forestal, 12 de bombero forestal conductor, 11 de bombero forestal jefe de brigada y 9 de emisorista de defensa contra incendios forestales, además de puestos de encuadernador, estructura escénica, imagen y sonido y tramoyista.

Carrera profesional

La oferta también reserva un bloque importante para la carrera profesional dentro de la Administración. La promoción interna independiente suma 300 plazas: 20 para el cuerpo superior A1, 50 para el cuerpo de gestión A2, 1 para la escala de inspectores de consumo, 75 para el cuerpo administrativo C1 y 154 para el cuerpo auxiliar C2. De esas 300 plazas, 276 son de turno general, 17 de discapacidad general y 7 de discapacidad intelectual.

A esas cifras se añaden 91 plazas para funcionarización, dirigidas a personal laboral fijo de la Administración general que podrá adquirir la condición de personal funcionario de carrera. Este proceso tendrá convocatoria separada y, según el decreto, el personal que lo supere obtendrá destino definitivo funcionarial en el mismo puesto que venía desempeñando con carácter definitivo.

El cuarto bloque corresponde a entes públicos instrumentales, con 57 plazas repartidas entre organismos y sociedades del sector público autonómico. Entre ellas figuran puestos en el Parque Tecnolóxico de Galicia, Intecmar, Puertos de Galicia, Cetmar, Fundación Deporte Galego, Retegal, SPI, Xesgalicia, Fundación Cidade da Cultura, Seaga y Galaria. El mayor volumen de este apartado corresponde a Seaga, con 35 plazas.

Calendario para los opositores: qué pasa ahora

La publicación de la oferta en el DOG no equivale a la convocatoria de los exámenes. El decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el 9 de mayo de 2026, pero el calendario real para cada aspirante dependerá de las resoluciones que se publiquen después para cada cuerpo, escala o categoría. Esas convocatorias serán las que abran el plazo de solicitudes, concreten requisitos, temario, sistema selectivo, tasas, tribunal y fecha o ventana de celebración de las pruebas.

El calendario de referencia queda así:

1. Oferta de empleo público. Es el paso ya aprobado. La Xunta determina qué plazas se ofertan y en qué cuerpos, escalas o categorías.

2. Convocatorias específicas. Se publicarán posteriormente en el DOG y en los canales de Función Pública. Pueden salir en una o varias tandas, según cuerpos o categorías.

3. Plazo de inscripción. No está abierto todavía para estas plazas. Cada convocatoria indicará el plazo exacto, la forma de presentación de solicitudes y, en su caso, la documentación que deberán aportar los aspirantes.

4. Listas de admitidos y excluidos. Tras revisar las solicitudes, la Administración publicará listados provisionales. Normalmente se abre un período de subsanación antes de la lista definitiva.

5. Exámenes. La fecha, el número de ejercicios y el tipo de prueba dependerán de cada proceso. En los procesos con test, el decreto prevé que se publiquen los cuadros de respuestas en la página de Función Pública de la Xunta.

6. Méritos, si hay concurso-oposición. En los procesos que incluyan fase de concurso, se valorarán los méritos conforme a lo que establezcan las bases.

7. Relación de aprobados, elección de destino y nombramiento. Una vez superado el proceso, se publicará la relación de aspirantes aprobados y se abrirá la fase final de adjudicación de destino, nombramiento o contratación, según el tipo de plaza.

Los opositores deberán tener en cuenta además que la Xunta permite que en un único proceso selectivo se acumulen plazas de esta oferta de 2026 con plazas de las ofertas de 2024 y 2025 que sigan pendientes de convocatoria. Esta posibilidad puede hacer que algunas convocatorias futuras salgan con un número de plazas superior al que aparece de forma aislada en esta oferta.

Reserva para personas con discapacidad

La oferta reserva el 12,50% de las vacantes para personas con discapacidad. De ese porcentaje, un 2,05% se reserva para personas con discapacidad intelectual y un 10,45% para personas con otras discapacidades. Las plazas reservadas para discapacidad intelectual se ofertarán en convocatorias independientes, mientras que las de otras discapacidades podrán convocarse junto con las ordinarias o también de forma separada.

El decreto recoge además que las personas con discapacidad podrán solicitar adaptaciones y ajustes razonables de tiempo y medios para la realización de las pruebas, incluidos cursos selectivos o períodos de prácticas cuando proceda.

Dónde consultar las convocatorias

La recomendación principal para los opositores es no confundir tres momentos: oferta, convocatoria y examen. La oferta ya está aprobada; la convocatoria será el documento que permita inscribirse; y el examen llegará después, con el calendario que fijen las bases.

La Xunta publica las convocatorias de procesos selectivos para el ingreso en cuerpos, escalas o categorías de personal empleado público en sus canales oficiales de Función Pública y Transparencia, donde también se actualizan las novedades de los procesos.

Para quienes estén preparando una oposición, el consejo práctico es revisar desde ahora el cuerpo o categoría que más se ajusta a su titulación y experiencia, comprobar si las plazas son de acceso libre o de promoción interna, vigilar las publicaciones del DOG y preparar con antelación la documentación básica: titulación exigida, acreditación de Celga cuando proceda, justificantes de discapacidad si se participa por cupo reservado y certificados de méritos en los procesos de concurso-oposición.

La oferta de 2026 abre así un nuevo ciclo de empleo público autonómico, pero la carrera para cada plaza empezará realmente cuando se publiquen las bases específicas. Ahí estarán las respuestas que esperan los opositores: cuándo apuntarse, cuánto costará la tasa, qué temario entra, cómo serán los ejercicios y en qué fechas se celebrarán las pruebas.