Rueda alaba «el talento y el esfuerzo» de 106 alumnos galardonados con los premios académicos: «Es un tesoro que hay que cuidar»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, alabó este viernes «el talento, el esfuerzo y la dedicación» de los 106 alumnos galardonados por su «excelencia académica» en los Premios académicos de ESO, Bachillerato, FP y Enseñanzas Artísticas, a quienes ha calificado como «un ejemplo para las siguientes generaciones». «Ese talento, esa Galicia Calidade en la educación que se transforma en resultados, es un tesoro que hay que cuidar porque ahí está el futuro del país», declaró durante el acto de entrega en el Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia, en Santiago.

«Para mí es un honor estar aquí hoy hablando por una generación cuyo esfuerzo es digno de admirar; hoy es un día para sentirnos orgullosos de lo que logramos, un reconocimiento a años de trabajo, ilusión y constancia», señaló Alejandra Vello, una de las estudiantes reconocidas, encargada de pronunciar el discurso en representación de los premiados.

Rueda, encargado de poner el broche final a la celebración, incidió en que su Ejecutivo trabaja para que poder estudiar «no dependa de donde uno viva o de la capacidad de su familia», sino únicamente «de tener ganas y capacidad de esfuerzo». «Reafirmo el compromiso de la Xunta con la educación pública como pilar básico de la igualdad de oportunidades», alegó el presidente gallego, quien incidió en la necesidad de tener un modelo de enseñanza que «apuesta por la excelencia y que premia a los que se esfuerzan».

En esta línea, defendió que su Gobierno trabaja para que poder estudiar «no dependa de donde uno viva o de la capacidad de su familia», sino únicamente «de tener ganas y capacidad de esfuerzo». De hecho, destacó que Galicia «se consolidó como la única comunidad autónoma de España en la que la educación es completamente gratuita, desde la entrada en la escuela infantil hasta el final de los estudios universitarios».