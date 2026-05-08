Ya es oficial: el incendio forestal de Larouco, que afectó a Galicia y a León, es el mas grande de la historia de España

Diecinueve días. Ese es el tiempo que tardaron los servicios de extinción de dos comunidades autónomas, reforzados con medios de otros países europeos, en doblegar el incendio que nació el 13 de agosto en la parroquia ourensana de Seadur, en el concello de Larouco. Cuando las llamas se apagaron, habían cruzado tres provincias y arrasado más de 37.000 hectáreas, convirtiéndose, oficialmente, en el incendio más grande de la historia de España.

Así lo planteó Juan Francisco Losada Sanz, Jefe de Unidad Técnica del Servicio de Prevención y Defensa Contra Incendios, en una presentación el miércoles en la jornada 'Lecciones aprendidas y retos futuros en incendios forestales', organizada en Madrid por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, donde tituló su ponencia 'La historia y la lucha contra el fuego en el incendio forestal más grande de la historia de España'.

Tal y como recordó, el incendio se registró poco antes de las siete de la tarde del 13 de agosto en el concello ourensano de Larouco. En apenas tres días, ya había pasado a otras dos provincias: primero saltó el río Sil por varios puntos simultáneos para adentrarse en Quiroga (Lugo), y el 16 de agosto cruzó la frontera con Castilla y León y llegó a Gestoso, una pequeña aldea del municipio leonés de Oencia. Cada administración lo bautizó con el nombre del primer punto de su territorio que tocaron las llamas. Lo que para la Xunta fue siempre el incendio de Larouco, para la Junta de Castilla y León fue el de Gestoso. En su tramo más largo, este monstruo de fuego llegó a medir hasta 32 kilómetros en línea recta.

En Galicia, el récord era conocido desde el verano: el incendio de Larouco arrasó más de 31.000 hectáreas en territorio gallego, convirtiéndose ya entonces en el mayor incendio de la historia de la comunidad. Pero la cifra total, sumando el frente de León, eleva el conjunto a 37.656,19 hectáreas según las mediciones provisionales, lo que le otorga también el récord nacional. El programa europeo de satélites Copernicus llegó a incrementar esa cifra hasta las 40.879 hectáreas durante los días en que el fuego aún estaba activo, si bien es habitual que el sistema de medición satelital arroje datos más elevados, puesto que las administraciones autonómicas son más restrictivas en cómo computan el suelo quemado.

Más allá de los números, el incendio puso en jaque a miles de personas. En León, las llamas obligaron a evacuar una quincena de localidades del municipio de Oencia mientras los vecinos intentaban defender sus casas antes de que llegaran los medios. En Galicia, que acumuló la gran mayoría de las hectáreas quemadas, la magnitud del fuego afectó a nueve ayuntamientos de la provincia de Ourense, poniendo 98 poblaciones en peligro y rodeando completamente 31 pueblos.

No fue hasta finales de mes cuando los servicios antiincendios pudieron dar por extinguidas las llamas. En León fue antes, el 29 de agosto, tras 9 días estabilizado. En Galicia, lo sofocaron completamente el día 31, tras haberlo estabilizado el 23. En este aspecto, Losada destacó una de las grandes diferencias con respecto a cómo se luchaba contra los incendios del pasado: el tiempo que requieren. Y el principal aumento se da, precisamente, en las tareas de remate: a finales del siglo pasado, explicó en la jornada, era muy raro que esta última etapa, que se activa una vez las llamas están bajo control, durase más de un día. Ahora, en cambio, pueden llevar incluso semanas.

El incendio de Larouco se convierte así no solo en el mayor de 2025, sino desde que hay registros. Hasta ahora, ese puesto lo ocupaba el de Cortes de Pallás, originado en Valencia en 2012 con más de 30.000 hectáreas calcinadas, seguido del de las Minas de Riotinto (Huelva, 2004), con cerca de 29.000. Por detrás quedaban los dos fuegos que en 2022 asolaron la Sierra de la Culebra zamorana: el de Losacio, con unas 26.000 hectáreas, y el de Riofrío de Aliste, con 24.000.

El 70% fueron intencionados

La de Losada, en todo caso, no fue la única representación gallega en las jornadas. Este jueves, en el segundo y último día del encuentro, participó también el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, que, entre otras cuestiones, destacó la intencionalidad detrás de la ola de incendios del año pasado. Según explicó, más del 70% fueron provocados. Asimismo, puso en valor el refuerzo del Plan de prevención y defensa contra los incendios, que este año planea actuar en alrededor de 34.000 hectáreas.