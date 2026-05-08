Qué mira un tribunal en una oposición de Educación: errores habituales y claves para defender la programación

Hay una escena que se repetirá este junio en Galicia: pasillos llenos de botellas de agua, carpetas transparentes, temas subrayados y aspirantes pendientes del reloj. No es una convocatoria cualquiera. Las oposiciones de Educación de 2026 reúnen 1.601 plazas, 42 especialidades, 156 tribunales y 15.954 personas inscritas; los exámenes arrancarán el 20 de junio en 60 centros de 15 localidades gallegas. Con una media de 102 aspirantes por tribunal, cada detalle cuenta.

La buena noticia, coinciden dos docentes con experiencia en tribunales de Primaria y Secundaria, es que el nivel ha subido. Quien llega preparado suele llegar muy preparado. La menos buena: saber mucho no siempre equivale a demostrarlo bien. «El error más común es no leer el enunciado», resume una evaluadora de Primaria que ha participado en al menos siete procesos. Parece una obviedad, hasta que deja de serlo: se pide una respuesta breve, concisa y apoyada en normativa, y el aspirante entrega tres folios con todo lo que sabe. Entre tanta erudición aparece la respuesta, sí, pero enterrada.

El tribunal no busca una descarga de apuntes. Busca criterio. Citar a Piaget, Vygotsky, la LOMLOE o una cadena de decretos puede impresionar durante medio minuto; después pesa si no se aplica exactamente a lo que se pregunta. «Si te preguntan por evaluación, cíñete a evaluación», advierte la misma fuente. La legislación no funciona como decoración, sino como herramienta. Quien enumera normas sin usarlas transmite inseguridad: parece que sabe nombres, pero no necesariamente cuándo ni para qué se aplican.

En Secundaria, la mirada es similar, aunque cada especialidad tenga su idioma: no es lo mismo resolver un problema de Matemáticas que analizar una obra de arte o afrontar un «visu» de Biología. Pero el patrón se repite: respuestas superficiales, tangenciales o con falta de contenido específico. La primera prueba exige formación científica y dominio técnico; la segunda, aptitud pedagógica y capacidad para defender una propuesta docente creíble. Cuando una programación parece «un producto fabricado», con un marco ideal que se deshace al preguntar por los detalles, saltan las alarmas.

Detrás de esa exigencia hay un cambio de fondo. Desde un tribunal de Secundaria recuerdan que la preparación de los futuros docentes ya no puede limitarse a la transmisión de contenidos: la atención a la diversidad, la convivencia, el marco normativo, las tecnologías y el aprendizaje competencial forman parte de la realidad diaria de los centros. «La realidad de los centros educativos también es diferente», señala esta fuente. Por eso, una buena programación no se mide solo por lo que promete, sino por cómo aterriza esas respuestas en un aula real.

Leer lo que no está escrito, un fraude

Uno de los despistes más caros es mezclar respuestas de las dos opciones del práctico. También hay errores de estructura: falta introducción, falta cierre, falta una idea que ordene la respuesta. En los temas, la tentación se llama «texto pretexto»: escribir alrededor de la cuestión sin entrar del todo en ella. Y en la lectura posterior, todavía se detectan casos —cada vez menos— de aspirantes que omiten, cambian o añaden aspectos que no constaban en lo escrito, algo que un tribunal interpreta como una conducta fraudulenta.

La exposición oral abre otro campo de minas. Ahí no basta con que el documento esté limpio, bien paginado y parezca solvente. Hay que defenderlo. Se nota, aseguran desde los tribunales, quién ha hecho suya la programación y quién la ha memorizado como quien aprende un prospecto. Huerto escolar, inteligencias múltiples, proyectos interdisciplinares, materiales espectaculares, tecnología por todas partes. El problema llega cuando se pregunta cómo se aplicaría todo eso en una clase real, con 25 alumnos, 50 minutos y un centro que quizá no tiene gafas 3D ni impresora de última generación.

La programación de la academia, «canta»

Las academias han profesionalizado la preparación, pero también han creado moldes reconocibles. «Sabemos de qué academia vienen muchas programaciones», cuenta la evaluadora de Primaria. Frases, muletillas, orden y actividades se repiten. Eso no condena a nadie, pero obliga a personalizar: convertir el material en una propuesta propia, imaginar el aula, el alumnado, las necesidades específicas de apoyo educativo, los recursos disponibles y los tiempos. No hace falta aparecer con un remolque cargado de material. Y esta anécdota es así, tal cual.

En los tribunales, aseguran han visto «de todo»: desde maquetas enormes, recursos artesanales, dispositivos llamativos y hasta un hórreo de madera que llegaba por las rodillas, transportado por si tocaba una unidad concreta. No tocó. La anécdota hace sonreír, pero deja una lección: la originalidad no consiste en asombrar al tribunal, sino en enseñar bien. Unas tarjetas para trabajar sinónimos y antónimos, bien explicadas, temporalizadas y evaluadas, pueden resultar más convincentes que una propuesta imposible de montar en un aula ordinaria.

La clave está en la rúbrica. No es un rumor de opositor veterano: las rúbricas están publicadas por la administración y detallan los apartados de programación y unidad que serán evaluados. Hay aspirantes que no las siguen o se saltan elementos básicos. Error. Si la rúbrica pide contextualización, objetivos, metodología, evaluación o atención a la diversidad, esos apartados deben aparecer y deben poder defenderse.

Bloqueos por nervios y malas pasadas por medicación

El tiempo es otro juez silencioso. En el escrito, porque hay que repartirlo; en el oral, porque los nervios aceleran o bloquean. Una opositora con una primera prueba brillante se quedó llorando antes de entrar a

defender la programación. El tribunal salió a tranquilizarla: «Somos compañeros, no enemigos». Pero ella no pudo entrar. El episodio, contado sin datos que permitan identificarla, recuerda que el examen mide conocimientos, pero también templanza.

Conviene desconfiar de las soluciones mágicas contra los nervios. Un exceso de medicación o relajación puede volver lenta la exposición y descompensar los tiempos. La recomendación no es negar la presión —la plaza importa—, sino entrenar el formato: ensayar con cronómetro, defender ante otras personas, grabarse y aprender a retomar el discurso si aparece un bloqueo.

Desde el otro lado de la mesa tampoco se vive como un trámite. Un tribunal no solo corrige: planifica, se coordina, aplica criterios comunes, revisa documentación, afronta jornadas largas y asume una responsabilidad delicada.

En Secundaria, además, la organización incluye sedes, coordinación entre tribunales de una misma especialidad y criterios compartidos. «Trabajo» y «responsabilidad» son las dos palabras que más se repiten cuando se pregunta cómo se vive por dentro.

¿Consejo final para quien se estrena?

Leer el enunciado dos veces, tres si hace falta. Responder a lo que se pregunta, no a lo que se sabe. Usar la normativa con puntería, no como una letanía. Estructurar: presentar, desarrollar y concluir. Hacer propia la programación. Pensar en un aula real. Ensayar la defensa hasta que el discurso no dependa de la memoria literal.

La oposición no premia al que más folios llena ni al que más materiales despliega sobre la mesa. Premia al que demuestra que sabe enseñar, que entiende la norma, que pisa el aula con realismo y que puede explicar por qué hace lo que hace.