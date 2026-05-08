El Gobierno central asegura que en 2030 el 99% de los gallegos estára a menos de una hora en coche de una estación de alta velocidad

El Corredor Atlántico, uno de los nueve corredores que componen la red transeuropea de transportes de mercancías y pasajeros que conectará la vertiente atlántica del continente, promete marcar un antes y un después en la conectividad de 28 provincias españolas. Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio de Transportes, que, en este contexto, ha destacado el «nivel excepcional de cobertura» que alcanzará Galicia en 2030. Según un estudio encargado por el Gobierno central sobre la accesibilidad territorial, en 4 años el 99% de los gallegos estará a menos de una hora de distancia en trasporte rodado de una estación de alta velocidad, cuatro puntos porcentuales más que ahora. En todo caso, en la comunidad gallega todavía se desconoce el grado de ejecución de las obras y el calendario de inversiones y actuaciones programadas.

Según este análisis, este grado de cobertura será solo superado por País Vasco, donde la cartera que dirige Óscar Puente espera que pasar de una nula conectividad de alta velocidad a una del 100%, y Navarra, donde también será total. En Castilla y León, por su parte, crecerá del 84% al 94%, y en Extremadura alcanzará el 92%. La cifra total de ciudadanos pasará de los 22,4 millones actuales a 26,8 en 2030.

Santiago será un nodo clave en el norte

En este contexto, el Gobierno asegura que Santiago de Compostela se «consolidará en el norte como un nodo clave con capacidad de dar servicio a más de 2 millones de personas en menos de una hora», y que el 99% de su población podrá acceder en menos de una hora a más de una estación de AVE. Otras ciudades que se convertirán en grandes nodos serán Bilbao, con una población bajo su área de influencia de 1,2 millones de habitantes; Vitoria Gasteiz, con 1,6 millones o Valladolid con 800.000 habitantes se beneficiarán de esta conectividad.

En total, son 11 las comunidades que forman parte del Corredor, pero el desarrollo de las infraestructuras que lo componen supondrán un «salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la accesibilidad y comunicaciones» de las 13 autonomías por las que discurre (Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla y León, Aragón, Navarra, La Rioja, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Canarias), según ha asegurado en un comunicado el Ministerio de Transportes. De hecho, han indicado que a finales de 2030 (el pazo que la Comisión Europea marca para finalizar la red básica de los corredores transeuropeos de transporte), el 90% de la población de las 28 provincias que tendrán estacione estará a menos de media hora en coche de servicios de alta velocidad. Actualmente, en el ámbito del Corredor hay 33 estaciones con servicio de AVE distribuidas en 19 provincias, las previsiones de dentro de cuatro años elevan esta cifra a 62 estaciones.

Según recuerdan desde Transportes, el Corredor Atlántico «es una infraestructura estratégica de cohesión social, diseñada para reducir las brechas de movilidad y maximizar la eficiencia del transporte en todas sus modalidades». Abarca en su red básica actuaciones en 5.413 kilómetros de red ferroviaria, 2.880 de red viaria, 30 nodos urbanos, 9 puertos, 5 aeropuertos y 9 terminales intermodales. Actuaciones, tanto para pasajeros como para mercancías, que impactan en el 66% de la población española y del PIB nacional.