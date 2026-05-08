Galicia se reivindica como modelo de emprendimiento ligado al territorio

El rural gallego se juega buena parte de su futuro en su capacidad para atraer empleo, generar vivienda, impulsar industria, retener talento y convertir la colaboración entre empresas, instituciones y universidad en proyectos reales. Con esa idea de fondo concluyó este viernes O Encontro Sober 2026: Diálogos Rural e Industria, organizado por Cesuga, el Centro de Estudios Superiores Universitarios de Galicia, que reunió durante dos jornadas en el Áurea Palacio de Sober a más de 400 referentes del tejido económico, institucional y académico.

La clausura tuvo como uno de sus ejes el mensaje del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Vázquez, quien defendió que Galicia debe entender que puede ser «un modelo de emprendimiento ligado al territorio». En su intervención anunció que la Xunta publicará una nueva línea de ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares en el rural que podrán ser arrendadas a empresas de la zona, una medida compatible con otras subvenciones y orientada a conectar vivienda, empleo y fijación de población.

González Vázquez explicó que esta fórmula permite rehabilitar en el rural, cubrir necesidades de mano de obra, fidelizar trabajadores y generar rendimiento económico para propietarios de viviendas. Además, repasó herramientas ya en marcha como la Rede Ultreia, que reúne a 120 entidades para simplificar el apoyo al emprendedor; los 15 Polos de Emprendemento repartidos por Galicia, definidos como «antenas de oportunidades»; y la Estratexia Retorna, con la que la Xunta atrajo el pasado año a 400 personas descendientes de la emigración gallega con compromiso de contratación por parte de empresas del territorio.

Sánchez (i), Alonso, Diéguez, Pérez y Martínez en la mesa ‘Estrategia de negocio y personas’ / ECG

El cierre del foro correspondió al presidente de Cesuga e impulsor de O Encontro, Venancio Salcines, que apeló a la autoestima colectiva y a la necesidad de sumar esfuerzos. Definió la cita como «un proceso de construcción de sociedad civil gallega» y defendió que Galicia debe reconocer su crecimiento reciente. «Solo sumando cambiamos nuestra posición en el mundo. Tenemos vientos, madera, minerales estratégicos… Cada día tenemos más puntos de encuentro. Para crecer debemos ir los unos con los otros. Así se hace país», afirmó.

En el acto también intervino el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco Lobeiras, que situó el rural como una cuestión de derechos y defendió que «un rural vivo necesita escuelas, médicos y conexión». Blanco cifró en más de 400 millones de euros los fondos movilizados por el Gobierno central en industria, vivienda y apoyo a los concellos, y vinculó la industria ligada al territorio con la cohesión.

La diputada provincial y alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto, incidió en que «el rural y la industria forman parte de una misma realidad» y reclamó que una mayor parte del valor añadido permanezca en el territorio. Por su parte, la diputada del Parlamento de Galicia Raquel Arias reivindicó que O Encontro permite «hablar del rural desde el rural» y pidió no convertir el campo en «un parque temático».

Empresas, riesgos y talento para sostener el crecimiento

La segunda jornada comenzó con la mesa «Estrategias para la optimización en la gestión de riesgos del sector agroalimentario», moderada por Silvia Crespo, responsable de Proyectos, Comunicación y Protocolo de APE Galicia. En ella participaron Ramón Alonso, CEO de Café Candelas; Rocío Cid, gerente de Marrón Glacé; y Manuel Abascal, director Corporate Madrid de Sabseg Group.

Ramón Alonso defendió la necesidad de asumir riesgos para avanzar: «Hay dos tipos de empresas, las que crecen o las que van hacia abajo. Preferimos asumir riesgos que vivir una caída». Manuel Abascal aportó una visión práctica sobre la gestión empresarial, distinguiendo entre riesgos no asegurables, riesgos transferibles parcialmente al mercado y riesgos asegurables. A su juicio, la clave está en encontrar el equilibrio y contar con planes de contingencia y acompañamiento profesional. Rocío Cid puso el foco en la importancia de «blindarse» y trasladó una preocupación compartida por muchas compañías gallegas: la dificultad para contratar personal cualificado, especialmente en sectores con fuerte estacionalidad.

Murillo, Alonso, Rosón y Cañas en la mesa ‘De las rías al mundo’ / ECG

La sostenibilidad ocupó después un espacio propio con la presentación del programa Cervezas Circulares, a cargo de Manel Piñón, director de Trade Marketing y Relaciones Públicas de Hijos de Rivera. La iniciativa aplica criterios sostenibles a toda la cadena de valor del sector Horeca mediante una metodología organizada en siete ejes y un sistema de distintivos progresivos. Según los datos expuestos, el programa cuenta con más de 850 establecimientos adheridos, ha generado ahorros de 1.358.944 kWh al año, 63.848 metros cúbicos de agua, ha evitado 371 toneladas de CO₂ anuales y suma más de 17.700 acciones de mejora.

Otra de las mesas fue «Estrategia de negocio y personas», moderada por David Martínez Alonso, presidente de la Confederación Empresarial de Ourense. Participaron Daniel Sánchez, director comercial de Grupo Levita Elevadores; José André Alonso, director general de Estractica; Goretti Diéguez, directora de Recursos Humanos de EFBS Grupo Educativo; y Carlos Pérez, socio y director comercial de Dest People.

Daniel Sánchez advirtió de que la inteligencia artificial es una herramienta útil, pero que debe alimentarse con buena información y acompañarse de una comunicación clara. José André Alonso apostó por priorizar el talento interno y generar retos dentro de las organizaciones. Goretti Diéguez puso el acento en la gestión emocional y en la necesidad de que las personas se sientan parte del crecimiento empresarial. Carlos Pérez resumió el enfoque de la mesa con una frase: «La gestión de las personas y el negocio no es un sprint, es una carrera de fondo». También defendió que los departamentos de recursos humanos deben entenderse como inversión, no como gasto.

La vivienda, las infraestructuras y los servicios fueron el centro del panel «Construyendo futuro: Vivienda, infraestructuras y servicios clave para el rural gallego», moderado por Hugo Criado, CEO de Medrar Smart Solutions. En esta mesa intervinieron Diego Incio, fundador y CEO de Dest People; Fernando Riopa, director general de Cobre San Rafael; y el eurodiputado Adrián Vázquez.

Fernando Riopa defendió que la licencia social de los proyectos depende de la confianza, y que esa confianza se construye con «presencia, transparencia y cumplimiento». También destacó que Cobre San Rafael cuenta ya con 72 proveedores locales antes incluso de iniciar la actividad extractiva. Diego Incio subrayó el valor de las sinergias entre empresas y resumió la idea con una reflexión clara: «Ir solo es complicado; ir en conjunto ayuda». Adrián Vázquez apeló a mancomunar servicios e invertir en digitalización y asistencia sanitaria para sostener el bienestar en una Europa envejecida.

La última mesa de la jornada, «De las rías al mundo: La internacionalización de los sectores pesquero y conservero», amplió la mirada del foro al rural costero. Estuvo moderada por Isabel Cañas, presidenta de la Comisión Mar-Industria de la CEG, y contó con Lupe Murillo, directora general de Conservas Pescamar; Roberto Alonso, secretario general de Anfaco-Cecopesca; y Isaac Rosón, director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación de la Xunta de Galicia.

El debate abordó la competitividad exterior del sector pesquero y conservero, la sostenibilidad, la trazabilidad, el entorno regulatorio, los acuerdos internacionales y el valor de la identidad de origen gallega en los mercados globales. Con esta mesa, O Encontro Sober incorporó también los retos de los núcleos rurales de la costa, conectando el campo y el mar dentro de una misma conversación sobre el futuro territorial de Galicia.

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Con esta segunda jornada, O Encontro Sober 2026 cerró una edición centrada en convertir el diálogo en confianza, ejecución y compromisos concretos. El foro consolidó su papel como espacio de referencia para el debate económico y territorial gallego, con una agenda que fue de la gestión del riesgo a la atracción de talento, de la vivienda rural a la internacionalización del sector del mar. La conversación continuará en A Toxa, en julio.