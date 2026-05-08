El dron ideado por el equipo de 2º de ESO del colegio Montecastelo en Vigo gana la liga Liga Maker Drone de Galicia

Una solución tecnológica con dos sistemas diferenciados: «una mini bomba de agua para hacer la limpieza de las aspas y, por otro lado, una especie de garras que se abren y se cierran con un mando a distancia para recoger las cajas», según explicaba a FARO el profesor del Colegio Plurilingüe Montecastelo de Vigo, Bernardo Longa Méndez, se acaba de alzar como ganadora de la final de la V Liga Maker Drone. Es el segundo año consecutivo que el centro se hace con este premio. El evento reunió esta mañana en el Coliseum de A Coruña a cerca de 180 alumnos y alumnas de 2º de ESO de toda Galicia.

El reto del dron en esta edición miraba hacia los trabajos en altura y la prevención de accidentes laborales. Los equipos debían demostrar que sus drones eran capaces de realizar tareas que, en un entorno profesional, podrían reducir la exposición de las personas a situaciones de riesgo. Para ello competirán en un escenario de 30 metros de ancho y 10 metros de alto que, por primera vez en la historia de la Liga, incorporó elementos en movimiento. Durante los últimos meses han diseñado, montado, programado y ajustado sus propios sistemas dron en una competición impulsada por la Fundación Barrié y el centro tecnológico ITG, que convierte la tecnología en una experiencia práctica, exigente y orientada a resolver problemas reales.

La prueba también estrenó una doble misión técnica. Primero, los drones tendían que proyectar líquido en cuatro zonas del escenario, simulando la aplicación de pintura, limpieza o una capa protectora sobre una estructura. Después, deberán recoger tres cajas de herramientas situadas en la parte más alta y depositarlas, una a una, en el suelo. Todo ello en rondas eliminatorias de tres minutos, en las que competirán tres centros a la vez.

Para los docentes, el valor de la Liga va mucho más allá de la competición. El profesor del Colegio Plurilingüe Montecastelo de Vigo, Bernardo Longa Méndez, conoce bien el proyecto: «Ya llevamos tres años participando; yo siempre he estado al frente de este proyecto, que me encanta. Y este año incluso diría que un poquito más al saber que es para urgencias en trabajos verticales».

En el caso del colegio vigués, según reconocían esta semana, el trabajo se ha realizado principalmente en los recreos, con el aula de Tecnología abierta para diseñar piezas, imprimir en 3D y ajustar mecanismos.

Cada equipo está formado por ocho estudiantes, con perfiles repartidos según sus destrezas. «Hay dos que diseñan, hay dos que programan, hay dos que pilotan». Otros dos alumnos contaron hoy con dos minutos para exponer el dron al jurado.

La final reunió a centros de las cuatro provincias gallegas. Por Pontevedra competirán el CPR Las Acacias, CPR Montecastelo e IES Carlos Casares, de Vigo; el CPR Ángel de la Guarda, de Nigrán; el CPR Eduardo Pondal, de Cangas; y el IES Ría de Arousa. Por A Coruña estarán el CPR Cristo Rey, el CPR Montespiño, de Culleredo, y el IES Isaac Díaz Pardo, de Sada. Lugo contará con el IES Poeta Díaz Castro, de Guitiriz; el IES Francisco Daviña Rey, de Monforte de Lemos; y el CPI Castroverde. Ourense estará representada por el CPR Santa María-Maristas, el CPR Divina Pastora y el CPR María Auxiliadora-Salesianos.

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El jurado estará integrado por representantes de AESA, AENA, Airbus Helicopters, Iridium —del grupo ACS—, Defensa do Monte, la oficina de seguridad de la Armada y el creador de contenidos Guillermo Carracedo, que ayudará a valorar la exposición oral. Además, gracias a la colaboración de ENAIRE, el equipo ganador visitará el Centro de Control Aéreo de la Terminal de Santiago de Compostela.