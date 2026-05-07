María José Gómez, en O Encontro de Sober: «La innovación no pertenece solo a las ciudades, también está en el rural»

Galicia afronta el desafío de producir con excelencia y asegurar que habrá quien continúe haciéndolo en el futuro. Así lo puso de manifiesto este jueves la jornada inaugural de O Encontro de Sober 2026, organizado por el Centro de Estudios Superiores de Galicia (Cesuga), que reúne a más de 400 líderes del sector agroalimentario, la industria, la distribución y la administración en Sober.

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, abrió su intervención afirmando que «el rural gallego vive un momento de evolución y avance y cuenta con un sector agroalimentario fuerte, competitivo y profesionalizado». Subrayó asimismo que «hoy la innovación no pertenece solo a las ciudades. Está también en el rural» y defendió integrar toda la cadena de valor, desde la producción hasta la comercialización y distribución, valorando el territorio, el conocimiento y la capacidad de adaptación a los mercados.

Jorge Eiroa (izquierda), Gloria Fernández, María José Gómez, Juan Luis Méndez, Román Sánchez y Marta Docampo / ECG

El presidente de la patronal CEG, Juan Manuel Vieites, destacó que «reforzar la competitividad requiere cooperación entre sectores y territorios», mientras que Manuel Pérez (CES Galicia) apuntó que «el diálogo y los acuerdos son clave para afrontar retos estructurales como la demografía y la cohesión territorial». Jaime López (Cámara de Comercio de Lugo) recordó que «el tejido empresarial fija población y oportunidades en el interior», y Luis Fernández, alcalde de Sober (Lugo), afirmó que «el municipio proyecta la identidad productiva del rural hacia el futuro». Luis Menor, presidente de la Diputación de Ourense, destacó la importancia de «inversión y alianzas para sostener servicios y empleo».

Marca Galicia y sostenibilidad: valor del producto local

El primer gran debate, Cuidar el entorno, cultivar el futuro, analizó cómo proteger y dar valor a los productos gallegos en un mercado global. Gloria Fernández (Gallega de Patatas) reclamó «mayor profesionalización para trasladar al consumidor el valor real del producto», mientras Román Sánchez (Cooperativa A Carqueixa) defendió «el modelo cooperativista como vía para competir con estabilidad». Jorge Eiroa (Vegalsa-Eroski) subrayó «fortalecer circuitos de proximidad y acceso al mercado», y Juan Luis Méndez (ViniGalicia) recordó que «la internacionalización y la construcción de marca son esenciales».

Relevo generacional y mujer en el rural

En la mesa Sin relevo no hay soberanía alimentaria, moderada por Ana Peón (CRTVG), Begoña Ferreiro (Grupo Lence) advirtió que «si no hay relevo, la soberanía alimentaria se resiente». Leticia Míguez (Ganadería Míguez) reclamó «titularidad real y reconocimiento para las mujeres en el rural», mientras José Manuel Andrade (Fundación Juana de Vega) destacó que «la viabilidad económica y la calidad de vida son clave para atraer jóvenes». Silvestre José Balseiros (Xunta) explicó que el relevo «es estratégico para sostener la soberanía alimentaria».

Tecnología, innovación y sector forestal

La digitalización y el uso de datos permiten «mejorar eficiencia, optimizar procesos y tomar decisiones más precisas en el campo gallego», explicaron expertos de Nigal, NewMind, Innogando y Aeromedia. La directora xeral de Planificación y Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, destacó que «impulsar un monte ordenado y gestionado activamente mejora productividad y empleo en el rural».

El cierre de la jornada fue el panel Nuestra Verbena: tradición y origen como estrategia de impacto positivo, con Fernando Algueira (Adega Algueira), Cesáreo Pardal (Clúster Turismo Galicia) y Víctor Mantiñán (Hijos de Rivera), quienes subrayaron que «la identidad y la tradición son activos de desarrollo territorial y económico». La sesión incluyó una degustación de productos DOP-IGP y un concierto de Antonio Barros.

El encuentro dejó claro que Galicia no solo produce, también innova, integrando tradición y modernidad en el campo. Los participantes coincidieron en que invertir en jóvenes, tecnología y sostenibilidad es clave para asegurar un futuro próspero para el rural gallego. Con estas bases, el sector busca consolidarse como motor económico y social en toda la comunidad, potenciando la marca Galicia como sinónimo de calidad, origen y compromiso con el territorio.

Noticias relacionadas

Este viernes, la segunda jornada abordará la gestión de riesgos en el sector agroalimentario, la internacionalización pesquera y conservera, y oportunidades de vivienda e infraestructuras para el rural gallego.