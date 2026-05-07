Los concellos baten récord fiscal: estas son las claves del gran salto tributario en Galicia
Los impuestos indirectos crecen el doble que los directos en estos últimos diez años
El motor que empuja con fuerza es el de siempre, la propiedad inmobiliaria
La plusvalía vuelve a coger aire con un repunte del 60% en una década
El IAE crece al ritmo de la actividad empresarial, con un incremento de los ingresos del 17%
El IRPF es la partida que más se dispara con casi un 110% pero, como el IVA, no obedece a decisiones municipales, sino que es reflejo de un ciclo económico
Los ayuntamientos gallegos prevén cerrar 2025 con 1.054,2 millones de euros en impuestos directos e indirectos. Nunca antes se había llegado a esta cifra. Son 232 millones más que en 2015, un salto de casi un 30% más que no se explica por un único tributo, sino por una maquinaria fiscal que ha ido engrasándose durante una década.
Pero si hay un motor que empuja con fuerza, ese es el de siempre: la propiedad inmobiliaria. Y dentro de ella, un protagonista indiscutible.
El IBI manda: el 55% del aumento sale de aquí
El IBI es el rey. En diez años pasa de 521,2 a 648,7 millones, un incremento de 127,6 millones que explica más de la mitad del crecimiento total.
El gran músculo está en el IBI urbano, que suma 587,4 millones y concentra viviendas, locales, oficinas y garajes: la gran caja fuerte municipal.
¿Por qué sube? Nuevas altas, revisiones catastrales, bases más amplias, menos bonificaciones y una gestión recaudatoria más fina. Es un impuesto estable, recurrente y ajeno al ciclo económico. Cada año vuelve, y vuelve más grande.
El IBI rústico y los bienes especiales crecen poco en volumen, mucho en porcentaje
El rústico casi duplica su recaudación: de 10,9 a 19,9 millones en una d (+82,4%). Los bienes de características especiales —presas, autopistas, centrales, aeropuertos— suben un 39,3%, hasta 41,5 millones.
¿Por qué suben? Detrás de este aumento, están las regularizaciones, actualizaciones de valores y el peso de grandes infraestructuras. Su comportamiento es desigual: depende de dónde estén las grandes obras.
La plusvalía municipal vuelve a coger aire
Pasa de 25,5 a casi 41 millones (+60,9%). Es otro impuesto inmobiliario que gana músculo.
El repunte obedece a un aumento de las transmisiones, más compraventas, más herencias y un mercado urbano más vivo. Tras años de ajustes judiciales, la figura se estabiliza y vuelve a crecer.
El impuesto de vehículos se estanca: el coche ya no tira del carro
Sube solo un 3,7% en diez años: de 131,1 a 136 millones. De esta evolución se desprende que el coche ya no es el gran motor fiscal local. Bonificaciones, envejecimiento del parque y cambios hacia modelos menos gravados frenan su crecimiento.
El IAE crece al ritmo de la actividad empresarial
De 76,6 a 89,7 millones en diez años (+17,1%). No es masivo, pero sí significativo: mide la actividad de empresas medianas y grandes. ¿Los motivos del aumento? Un mayor tejido empresarial, más actividad y cuotas más altas en determinados sectores.
La participación en el IRPF se dispara, pero no por decisión municipal
De 18,1 a 37,8 millones (+109%). Es la partida que más crece en porcentaje. Se debe a unos salarios más altos, más empleo, inflación y un sistema de financiación estatal que reparte más. No es una subida, por así decirlo, decidida por los concellos, sino un reflejo del ciclo económico.
El IVA también empuja: consumo e inflación
De 14,3 a 21,2 millones (+47,9%). Este incremento se debe a un mayor gasto, más precios, más consumo nominal. Igual que el IRPF, no depende de decisiones municipales.
Los impuestos indirectos crecen el doble que los directos
En estos diez años los impuestos Indirectos pasaron de 49,8 a 101 millones previstos para 2025 (+100%); mientras que los directos, se espera que escalen de 772,4 a 953,2 millones (+23,4%). Estos datos dejan una lectura doble. Por un lado, los directos siguen siendo la gran masa (por el IBI) y los indirectos son los que más aceleran, impulsados por consumo, actividad y obras.
Suscríbete para seguir leyendo
- Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis
- Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
- Una nueva app educativa sustituirá a abalarMóbil en Galicia e integrará matriculación y pagos
- La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid
- Un 7 que no vale lo mismo: tres profesores proponen medir la PAU por percentiles
- Galicia ya tiene sus banderas azules para 2026: 118 playas en 38 municipios, casi el 18 % de todas las del país
- Cuatro de cada diez viviendas gallegas necesitan mejorar su eficiencia energética pero los elevados costes frenan las reformas
- Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra