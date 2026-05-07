Galicia se blinda para el verano: refuerzo policial histórico ante el eclipse del 12 de agosto y el riesgo de incendios
El delegado del Gobierno y la secretaria de Estado de Seguridad diseñan en Madrid el dispositivo ante un verano "excepcional"
Se aceleran acelera obras clave en cuarteles y comisarías de la comuniadSantiago contará con un nuevo espacio provisional para DNI y denuncias tras el incendio de su comisaría
R. Prieto
El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, mantuvieron este jueves en Madrid una reunión clave para cerrar el refuerzo de medios policiales y de la Guardia Civil que operarán en Galicia durante un verano que califican de “excepcional”.
Ambos responsables analizaron los retos a los que se deberá hacer frente en los meses de julio y agosto: el incremento de población en las zonas turísticas, la prevención de incendios forestales y un fenómeno astronómico que multiplicará la afluencia de visitantes. el eclipse total del 12 de agosto, uno de los mejor visibles desde España y que situará a Galicia como punto de referencia internacional.
Blanco trasladó a Calvo la planificación de los dispositivos de movilidad y atención ciudadana que coordina la Delegación del Gobierno, siguiendo las directrices de la Comisión Interministerial y de los grupos de trabajo creados para este evento.
La reunión sirvió también para repasar el estado de los proyectos de mejora de infraestructuras policiales en Galicia. Blanco destacó la importancia de obras ya en ejecución o próximas a iniciarse, como el cuartel de la Guardia Civil de Cambados o el nuevo cuartel de A Fonsagrada.
Además, ambos responsables revisaron las actuaciones incluidas en la segunda fase del Plan Extraordinario de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE II), que permitirá construir nuevas comisarías de Policía Nacional en Lugo, Ferrol y Pontevedra, con una inversión conjunta de 26,5 millones de euros.
Comisaría de Santiago
Otro de los puntos clave fue la situación de la Comisaría de Policía Nacional de Santiago, afectada por un incendio el pasado 12 de febrero. El delegado y la secretaria de Estado coincidieron en la necesidad de garantizar a la ciudadanía un acceso adecuado a servicios esenciales como la tramitación del DNI o la presentación de denuncias.
Para ello, se habilitará un local específico en el barrio de Santa Marta, que acogerá en el menor plazo posible los servicios de atención al público y varias unidades policiales.
En paralelo, la Secretaría de Estado de Seguridad trabaja con el objetivo de acelerar la reparación del edificio de la avenida de Padrón para recuperar la normalidad cuanto antes.
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