La popular Elena Candia, alcaldesa de Lugo tras triunfar la moción

Reigosa dice sí y Elena Candia se convierte en la tercera alcaldesa de Lugo al triunfar la moción de censura en la ciudad. Así concluye este pleno extraordinario, convocado a las 12.00 horas de este jueves, 7 de mayo, y tras las sucesivas intervenciones del regidor saliente, Miguel Fernández, del ahora ex teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y de los miembros del PSOE y del PP, Ana González Abelleira y Ramón Cabarcos. No sin polémica, porque mientras se desarrollaba la sesión plenaria, miles de personas abarrotan el exterior del ayuntamiento protestando en contra de este giro político.

Candia inicia su discurso ya como alcaldesa prometiendo que «outro Lugo é posible», pero solo ante los miembros de su grupo municipal. El Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Galego ya abandonaron el salón de plenos. En sus primeras palabras como regidora, vuelve a recordar sus cuarenta y cinco razones por las que «construirá un Lugo mellor», entre las que destaca la creación de más aparcamientos, la renovación del Servizo de Atención ao Fogar (SAF), o la mejora de actividades durante las fiestas del San Froilán, entre otras. Pasados cinco minutos de las 13.00 horas, la ahora alcaldesa levanta la sesión.

El pleno de la moción

Tras la introducción de la sesión por parte de la secretaria municipal y la convocatoria de la mesa de edad, presidida por con Flor Rubinos (PP) e Iria Buide (BNG), la mayor y la más joven de la corporación, la candidata Elena Candia empieza su intervención saludando a las autoridades, a los medios y a los miembros de su corporación, pero no «a su familia» que «no pudo entrar». Acto seguido, sus palabras se dirigen a los trabajadores del concello antes de desglosar los motivos que la llevan a presentar esta moción. «Lugo merece un goberno distinto», zanjó.

El alcalde socialista saliente, Miguel Fernández interviene en este pleno «con un profundo respeto» a los valores democráticos, tras acabar Candia su discurso. Reprueba que la moción se construya «sobre a asuencia e sobre a dor», tras las trágicas muertes de Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López, una estrategia que tilda como «oportunismo» por parte del Partido Popular. Niega la parálisis de Lugo que denunció el PP y dice que el discurso de Candia se basa en mentiras. Confía que en las elecciones municipales de mayo de 2027, el PSOE recuperará la alcaldía. Para él «Lugo precisa establidade, todo o contrario do que aquí se está propoñendo».

Miguel Fernández (PSdeG) durante su intervención. / Eliseo Trigo

María Reigosa renuncia a hacer uso de su palabra como edil no adscrita. En su lugar, habla Rubén Arroxo, quien encabeza su discurso con el título de «moción da vergoña» y lo termina con el «pacto das trapalleiras». El líder nacionalista recuerda todos los incumplimientos de la Xunta hacia Lugo como ejemplo de esta «parálisis». Más allá de rebatir los argumentos de los populares, también lanzó un dardo hacia el transfuguismo: «Unha persoa sen palabra en Lugo sempre foi un ninguén». Antes de acabar su intervención se remitió a una cita de Miguel de Unamuno, pronunciada durante la Guerra Civil frente al general franquista Millán Astray y Carmen Polo en la Universidad de Salamanca: «Venceredes, pero non convenceredes».

María Reigosa viendo el móvil durante la sesión plenaria de la moción de censura. / Eliseo Trigo

Toma la palabra la concejala socialista Ana González Abelleira, que suscribe las palabras de Miguel Fernández. La última de las interveciones, antes de proceder a la votación, es la de Ramón Cabarcos (PP) que, en un tono más calmado que Candia, repite las razones del partido para impulsar este cambio político en la ciudad.

Tal y como explica la secretaria municipal, la votación se hará por orden alfabético entre todos los presentes en el pleno de la moción. María Reigosa, la número 20 de la lista, vota a favor de la moción, como estaba previsto. Con 13 votos a favor, 12 en contra y 0 abstenciones, Elena Candia se convierte en la tercera alcaldesa de Lugo.

Protestas contra Elena Candia

Como cabe esperar tras los acontecimientos de los últimos días, desde las 11.00 horas miles de personas se concentran delante del ayuntamiento de Lugo para mostrar su rechazo a esta moción de censura, la primera en la historia de la ciudad, convocados por la plataforma 'Transfuguismo Non, Democracia Si', que nació tras la presentación de la misma en abril como el principal movimiento ciudadano en contra. Los manifestantes, en medio de cánticos que rezaban «Candia, atende: Lugo non se vende», desplegaron una pancarta en la que se podía leer «Moción da vergoña. Lugo non esquece».

Protestas a las puertas del concello de Lugo. / Eliseo Trigo

Entre los ciudadanos que protestan a las puertas de la casa consistorial, el todavía alcalde Miguel Fernández (PSdeG) y el teniente de la alcaldía, Rubén Arroxo (BNG), dirigieron unas palabras ante los medios de comunicación en las que afirmaban sentirse satisfechos por el trabajo realizado en esta legislatura y que Fernández «hizo todo lo que estuvo en su mano» para mantener el gobierno.

El alcalde saliente, Miguel Fernández, a las puertas del consistorio. / Eliseo Trigo

En medio de gritos de los manifestantes de «queremos ao noso alcalde», Arroxo dedica sus palabras «aos que se están manifestando e defendendo a democracia en Lugo» ante lo que, a su juicio, representa «un golpe de Estado municipal».«É unha moción inxusta, inoportuna e indignante porque non obedece a construir unha alternativa de goberno para a cidade, senón a cumprir as ansias de poder da persoa que a encabeza e que utiliza ao Concello para chegar a outros obxectivos», añadio Fernández.

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Migul Fernández y Rubén Arroxo se despiden desde el balcón del consistorio lucense. / Eliseo Trigo

La presidenta de la Deputación provincial, Carmela López, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, la diputada socialista y ex alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, la diputada del BNG, Olalla Rodil, así como miembros del grupo de gobierno municipal, son algunos de los rostros que se pueden ver entre la marabunta de protestantes. Mientras, el PP —Elena Candia, María Reigosa y sus ediles— se mantienen reunidos en su despacho a la espera de que comience el pleno.