El 17% de los centros de salud gallegos superan la ratio de 1.400 pacientes por médico recomendada por Sanidade

Casi 1 de cada 6 centros de salud de Galicia tienen una elevada carga asistencial. Así lo señala el último informe de fiscalización del programa de Atención Primaria del Consello de Contas, que revela que el 17% de los centros superan la ratio de 1.400 pacientes por médico de familia que la Consellería de Sanidade recomienda no rebasar. Teniendo en cuenta que, según los datos de Ministerio de Sanidad, en Galicia hay 399 centros de salud, se trata de alrededor de 68. Pese a ello, la ratio media de la comunidad es menor a la nacional.

Según el análisis realizado por el ente fiscalizador, son 29 los municipios en los que sus centros de salud tienen una "elevada carga asistencial", al superar esa ratio establecida por la cartera que dirige el conselleiro de Sanidade Antonio Gómez Caamaño. En todo caso, señala que esto "varía mucho en función del tamaño de los municipios".

Así, la mayor variabilidad de carga asistencial se da en los 202 ayuntamientos gallegos de menos de 5.000 habitantes. Por un lado, tienen las menores ratios, con 36 municipios que no superan los 500 pacientes por médico de familia; pero a su vez hay otros cinco en los que se supera ese umbral de 1.400: A Illa de Arousa, Barro, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén y Pontecesures.

En el caso de los 88 ayuntamientos del siguiente tramo de población, de entre 5.001 y 20.000 habitantes, la mayoría (63 concellos) tienen una ratio de entre 1.000 y 1.400 pacientes por facultativo de Atención Primaria. En el extremo opuesto, otros 11 municipios no superan los 500 pacientes por médico; mientras que los 14 restantes rebasan el umbral establecido por la cartera gallega de Sanidade. Se trata de Abegondo, Salvaterra do Miño, Salceda de Caselas, Soutomaior, Gondomar, Betanzos, Barbadás, Cee, Boiro, Brión, Tui, O Rosal, Meaño y Caldas de Reis.

Las diferencias son menores en el resto de municipios. En los 16 que tienen entre 20.001 y 50.000 habitantes, la ratio media es de 1.377 pacientes por médico: en 10 de ellos se sitúa entre 1.000 y 1.400; y en 6 se superan los 1.400. Son Oleiros, Cambre, O Porriño, Carballo, Arteixo y Ames.

Finalmente, de las 7 ciudades, que superan los 50.001 habitantes, 4 rebasan el umbral recomendado: se trata de Pontevedra, Santiago de Compostela, A Coruña y Lugo, ganándose esta última una mención especial del Consello de Contas al alcanzar una ratio de 1.765 pacientes por médico.

Así y todo, el informe reconoce que las ratios en Galicia son menores que la media nacional, con 1.230 pacientes por médico y 865 por pediatra, frente a ratios de 1.351 y 901 del conjunto del país, respectivamente. Del mismo modo, Contas también señala que se trata de casos específicos de elevada carga asistencial, y que "la mayor parte" de los concellos tienen en sus centros de salud ratios de entre 500 y 1.000 pacientes por médico.