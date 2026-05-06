Siete agencias operan en Galicia para tramitar las licencias urbanísticas y desarrollos de suelo en los concellos

Tras el verano del pasado año, la Xunta dio el último empujón a las entidades de certificación de conformidad municipal (Eccom), un tipo de gestoría privada que se encarga de validar la legalidad de los proyectos urbanísticos o las condiciones de apertura de un negocio, de tal manera que después los ayuntamientos ya podrían dar el visto bueno a la licencia, puesto que esas certificaciones sustituirán de forma automática y con la misma validez los informes técnicos y jurídicos municipales. Poco más de medio año después, son siete las entidades que pueden operar en Galicia por estar inscritas en el registro autonómico creado al efecto.

Estas empresas, que también pueden ser colegios profesionales, siempre que se constituyan como Eccom, comenzaron a funcionar en la comunidad en 2013 y bajo la supervisión de la Consellería de Industria —ahora de la de Vivenda—, ya que inicialmente tenían como finalidad verificar la conformidad de instalaciones, establecimientos y actividades con la normativa de aplicación en cada caso del ámbito municipal, pero han ido sumando cada vez más competencias.

Fue a finales de julio de 2025 cuando se publicó el decreto que le daba un último impulso mediante la aprobación de un reglamento específico para poner en orden sus funciones y «reforzar la confianza» de la ciudadanía y de las administraciones públicas en estas entidades «para la optimización de todos los recursos públicos al dotar a la administración de una respuesta más inmediata y flexible, adaptada a las necesidades de verificación, inspección y control en cada momento».

Porque pasó a incorporar, por ejemplo, funciones vinculadas a la actividad urbanística y de desarrollo de suelo que tiene como fin reducir a un mes los plazos de resolución de las licencias. Algo importante sobre todo ahora, cuando las administraciones públicas se han lanzado a la promoción y construcción de vivienda para intentar paliar la crisis habitacional.

Las Eccom tienen que avalar que el proyecto se ajusta a la legalidad urbanística y al planeamiento vigente y además son las responsables de que nada se desvíe, teniendo que responder por las eventuales irregularidades. Por eso, se les exige un determinado umbral de solvencia y avales para cubrir eventuales responsabilidades, porque el promotor queda eximido.

Pueden ejercer en cualquier concello y solo quedarían excluidas mediante una ordenanza municipal expresa. En todo caso, en cualquiera de las funciones que realicen, estas gestorías no tienen carácter de autoridad, por lo que su actuación no sustituye las facultades administrativas de comprobación, inspección o control propias de los municipios.

Estas entidades están capacitadas para desarrollar actuaciones de certificación, verificación, inspección y control de conformidad de las obras, establecimientos y actividades con la normativa aplicable en el ámbito municipal.