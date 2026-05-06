Sanidade defiende la mejora de la Atención Primaria gallega y culpa al Gobierno central del déficit de médicos

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha defendido que la Atención Primaria en Galicia es un sistema que «mejora», aunque ha argumentado, ante la denuncia sobre su situación por parte de los socialistas en el pleno del Parlamento gallego, que «el principal problema es el déficit de médicos».

«La solución la tiene el Gobierno central», ha insistido en relación a la convocatoria de plazas. Frente a ello, ha defendido que la postura de la Consellería pasa por «invertir, contratar, reformar y negociar».

«Nosotros trabajamos, ustedes construyen relatos», ha replicado al diputado socialista Julio Torrado en la presentación de la iniciativa defendida por este en la Cámara gallega y con discrepancia en relación a las cifras sobre especialistas o tiempo de atención en la Primaria por parte de uno y otro.

«El gasto en profesionales de Atención Primaria creció un 48,6% respecto a 2009», ha insistido el conselleiro de Sanidade. «Formamos más del doble de especialistas en Medicina de Familia», ha añadido para incidir en un «déficit» de médicos en determinadas especialidades, «mayoritariamente en Atención Primaria». Esto en una intervención con críticas a la gestión del Ejecutivo central y alusión a la huelga que mantienen los médicos por el Estatuto Marco.

Reforma estructural

Sobre Atención Primaria, ha dicho también que la Xunta ha destinado este año «el mayor presupuesto de la historia», con modernización de infraestructuras, dotación de equipamientos y cobertura de plazas. No obstante, a la pregunta de los socialistas, ha admitido que es necesario «reformular» el modelo.

En este sentido se ha remitido a la propuesta de reforma estructural con una nueva dirección xeral de Atención Primaria o el refuerzo de la figura del jefe de servicio de esta especialidad, además de «liberar» a los médicos de la carga burocrática, entre otras medidas.

Críticas del PSdeG

«No es cierto que Galicia sea la que peor paga a sus MIR», ha aseverado frente a la denuncia hecha a este respecto por el parlamentario socialista Julio Torrado, quien ha sostenido que Galicia es «la peor comunidad autónoma de España después de Madrid».

«La Atención Primaria le importa un bledo», ha asegurado en su intervención y en alusión al conselleiro, quien se ha remitido a este respecto a las inversiones autonómicas en los últimos años. En contraposición, el diputado socialista ha asegurado que «cada vez hay menos inversión en Primaria y más en hospitales». «Hace quince años que los especialistas advierten que siguiendo estas políticas llegariamos aquí», ha afirmado al reprochar la política autonómica en esta materia.

«Donde antes había 20 médicos, ahora hay 16 y donde antes había un pediatra ahora no lo hay, tenemos el peor ratio de matronas de toda España», ha sostenido en su caso para afirmar que fue durante el gobierno de Mariano Rajoy cuando se convocaron «menos plazas que nunca» en relación a la convocatoria MIR.