Psicólogos en auxilio del profesorado gallego: futura medida de la Oficina de Apoio ao Profesorado de la Xunta

Servicios como el Defensor del Docente, del sindicato Anpe, han dejado en evidencia, durante los últimos años, que los profesores se sienten víctimas de situaciones de conflicto y violencia en las clases, mencionando incluso la sensación de indefensión, a lo que se sumarían las presiones de las familias, la sensación de sobrecarga en las aulas o los problemas derivados de la mala utilización de las TIC entre los chavales.

La Consellería de Educación ha anunciado un nuevo servicio que servirá para ayudar al profesorado a resolver esas situaciones que pueden derivar en problemas de salud mental. Ese ámbito estará incluido en la Oficina de Apoio ao Profesorado de Galicia, que el departamento dirigido por Román Rodríguez está ultimando y que, aseguran desde la Xunta en un comunicado, se creará por ley y funcionará ya en el próximo curso escolar.

Así lo indicó Educación después de sellar este miércoles un pacto con el Colexio Profesional de Psicoloxía de Galicia para que los profesionales de la entidad presten atención a los docentes que sean atendidos por la futura Oficina. El convenio lo suscribieron el conselleiro de Educación y la decana del COP Galicia, María Rosa Álvarez, y la intención de la Administración gallega es «reforzar» el nuevo servicio que el Gobierno gallego pondrá en marcha a partir de septiembre.

Formación en el autocuidado

Según informa Educación, la intención principal del acuerdo es que los psicólogos puedan asesorar, informar, amparar y proteger a los docentes que recurran a la Oficina de Apoio ao Profesorado por «dificultades surgidas en el ejercicio de su profesión». Además, al amparo del acuerdo también se impulsará la formación del profesorado en el autocuidado y la prevención del estrés profesional.

En relación con la Oficina de Apoio ao Profesorado, respondería a una serie de medidas que la Xunta impulsa en aras de «reforzar» el prestigio de la docencia y «proteger» el bienestar de los profesionales que trabajan en el sistema educativo. Entre las iniciativas, Educación cita el "refuerzo" de la autoridad del profesorado.

Con todo, el alumnado no quedaría desatendido. El convenio con los psicólogos gallegos incluiría también el "asesoramiento" para la atención educativa del alumnado que se halle en "situación de vulnerabilidad socioeducativa" por sentir "malestar psicológico o emocional", por ejemplo. Los centros podrán demandar directamente este servicio o a través de los servicios centrales de la Consellería.