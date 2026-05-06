Los docentes gallegos podrán detectar patrones de absentismo mediante gráficos

En el futuro nodo de gestión académica digital impulsado por la Xunta, los dos «principales» colectivos usuarios del sistema educativo dispondrán de una app propia: familias y docentes. En el caso del profesorado, la consigna es que la aplicación esté orientada a «simplificar» sus tareas cotidianas, «reducir» la carga administrativa —una de las reivindicaciones más reiteradas por el colectivo y uno de los compromisos recogidos en el Acordo de Mellora firmado entre el Gobierno gallego y varios sindicatos educativos— y «garantizar una comunicación eficaz y segura» con el resto de la comunidad educativa.

En concreto, la Amtega habla de «facilitarles» a los profesores el desempeño de sus tareas docentes y tutoriales habituales, como el registro de asistencia e incidencias de conducta, la evaluación, la consulta de información del alumnado, la gestión de comunicaciones o el acceso a sus horarios, guardias y libranzas. Incluso podrán participar en cursos del Plan de Formación del Profesorado.

Expediente digital del alumnado

Otra de las novedades de la licitación es la puesta en marcha del expediente académico integral del alumnado, e integrarlo con el proyecto EdugalIA, con la idea de detectar de forma temprana «situaciones de riesgo educativo». En él constarán datos personales, familiares y administrativos; las calificaciones por materias y evaluaciones; información sobre conducta y un registro de asistencia con información «diaria, semanal e histórica, que permita tanto la gestión ordinaria como el análisis de patrones de absentismo, permanencia y riesgo educativo».

Además, la Xunta reclama que el sistema posibilite una visualización clara de la asistencia, apoyada en códigos de color y elementos gráficos que «faciliten la rápida identificación de patrones de ausencia, incidencias recurrentes o situaciones potencialmente problemáticas».

El sistema de gestión deberá disponer de lo que se denomina «Panel 360º», que concentrará en un único espacio toda la información «relevante» del alumnado para el trabajo docente o de tutoría.

Nuevas funciones previstas

La empresa adjudicataria deberá diseñar la Plataforma Educativa Digital como «única interfaz» para toda la comunidad educativa, con accesos diferenciados por perfiles. En ella se integrarán los sistemas de información existentes.

Asimismo, la licitación prevé la puesta en marcha de una nueva sección en Abalar, «Mis trámites», concebida para «centralizar y facilitar la gestión de los procedimientos actualmente desarrollados por las secretarías de los centros», como admisión, matrícula o gestión de ayudas de libros de texto.

Con todo, la transformación que prepara la Administración gallega en su ecosistema digital educativo va más allá de las funciones mencionadas y la empresa adjudicataria deberá consultar al personal educativo sobre sus necesidades en lo que respecta al nuevo modelo de gestión académica digital e incluso se le pide ofertar cursos específicos para familias.

La actualización incluye un módulo para gestionar las actividades extraescolares. Además, afectará también al programa de libro digital, a la red de bibliotecas escolares, a la gestión de los gastos de funcionamiento de los centros, a los procesos de acceso a enseñanzas universitarias o a estudios de FP. También tocará a la gestión de la formación docente, a las becas, a la atención a la diversidad, a las programaciones didácticas, a la gestión de la convivencia en los centros o a la acreditación de competencias profesionales.

El sistema deberá permitir que los datos se utilicen en el futuro proyecto EdugalIA, con el fin de apoyar la toma de decisiones para la «mejora continua del sistema».