Usuarios del tren en Zamora, con 21 frecuencias diarias de AVE, consideran «innecesaria» la parada en Pontevedra, que tiene seis

La guerra del AVE vuelve a enfrentar a Galicia y Zamora. El establecimiento del primer tren directo entre ambas comunidades sin ninguna parada en Castilla y León ha desatado una nueva oleada de críticas desde la ciudad en lo que han considerado cruzar una «línea roja»: la de pasar de largo por su estación. Formaciones políticas como Unión del Pueblo Leonés (UPL) ya han enviado un escrito al Ministerio de Transportes en el que exige los motivos que justifican esta decisión comercial

La Plataforma en Defensa del Tren de dicha provincia, creada el pasado año tras la supresión de servicios, cargó duramente contra Renfe por esta decisión que tiene su origen en una corrección a los horarios actuales. El Alvia 4114 con origen en Lugo que se estrenará el 21 de mayo permitirá a las estaciones de A Gudiña (7.44 horas) y Sanabria AV (8.04 horas) recuperar el tren madrugador hacia Zamora (8.39) y Madrid, a donde llegará a Chamatín a las 10.13 horas. Para evitar un solapamiento con unos minutos de diferencia, el AVE 4464 adelantará su salida desde Vigo-Urzáiz a las 5.50 horas y sumará una parada en Santiago (6.51) que permitirá incrementar los usuarios en una de las franjas más codiciadas por las aerolíneas ahora mismo: la de los viajeros de negocios a primera hora.

Nuevos horarios matinales de los trenes entre Galicia y Madrid / Renfe

Sin embargo, desde la entidad ciudadana critican que se elimine una parada «de dos minutos», para lo que no tienen en cuenta la aceleración o frenado de un convoy que circula a 300 km/h. Según recoge LA OPINIÓN DE ZAMORA, medio perteneciente al mismo grupo editorial que FARO, denuncian que hay paradas más «innecesarias» que las de Zamora, como podría ser la de Pontevedra, que tiene lugar a los 15 minutos de arrancar el tren.

Según los datos oficiales de Adif a través del PISERVI, en 2025 Zamora contó con 389.517 viajeros en 6.972 trenes de Larga Distancia y Alta Velocidad. Por su parte Pontevedra, con 2.658 servicios, anotó 251.577 viajeros. Es decir, la ciudad castellanoleonesa registró 55,66 viajeros de media por convoy entre subidas y bajadas —un 5% de su capacidad— mientras que la capital del Lérez sumaba 94,64 pese a tener el aeropuerto de Peinador como alternativa.

Precedentes en toda España, menos Zamora

A partir del 21 de mayo la ciudad contará con 21 frecuencias entre AVE, Avlo y Alvia con Madrid: once en sentido norte y diez hacia la capital. En total, 5.500 plazas cada jornada para una urbe que no llega a los 60.000 habitantes, si bien es cierto que sirve de enlace también a Salamanca. En el resto del mapa ferroviario español no existen precedentes similares, ya que incluso algunos de los municipios más poblados como Zaragoza (5ª más poblada con 693.091 vecinos), Córdoba (12º con 323.262) y Valladolid (13ª con 302.614) existen varios trenes que pasan de largo para establecer servicios rápidos hacia Barcelona, Sevilla y Málaga o Burgos. Por su parte, Vigo y Pontevedra, con un conglomerado urbano de más de medio millón de personas, se mantienen en un máximo de ocho frecuencias diarias entre idas y vueltas.

Tras el progresivo despliegue de los Avril desde hace ahora dos años, la operadora pública ha añadido ahora un servicio del que ya disfrutaban Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña o Murcia: el de un tren que exprima al máximo la infraestructura y pueda lograr tiempos competitivos con el avión.