Pere Navarro, director general de Tráfico, en Galicia: «Uno de cada diez fallecidos en carretera es peatón»
El director general de Tráfico inaugura en la Domus coruñesa una jornada de divulgación con el fin de reforzar una cultura de movilidad más segura y sostenible
Alerta de que uno de cada tres peatones cruza usando el teléfono móvil
Bajo el título Peatones y Seguridad Vial, la DGT organiza este martes en A Coruña una jornada divulgativa con el objetivo de reforzar una cultura de movilidad más segura y sostenible, situando a las personas —y muy especialmente a quienes caminan la ciudad— en el centro de las políticas públicas.
El acto, celebrado en la Domus-Casa del Hombre, fue inaugurado por el director general de Tráfico, Pere Navarro, acompañado por la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y la secretaria general de la Fegamp, Patricia Vilán.
En su intervención, Pere Navarro destacó que España es al país de Europa que más camina, «el clima invita y se hace mucha vida en la calle». En Galicia, recordó, hay mucha aldea diseminada y tiene una población envejecida, que por prescripción médica y hábitos saludables, camina mucho. «Uno de cada diez fallecidos en carretera es peatón», según destacó, tras dar el dato de los 103 peatones fallecidos en carretera. Y en ciudad, añadió, la mitad de las víctimas mortales son peatones: 206 fallecidos por atropello en las ciudades españolas en un año. Y un dato alarmante: uno de cada tres peatones cruza utilizando el teléfono el móvil, lo que hace necesario, según avanzó, lanzar una campaña para sensibilizar sobre los riesgos del dispositivo electrónico. «Hay una dependencia y uso excesivo del teléfono móvil», lamentó. Para ilustrar este riesgo hizo alusión al aumento de las distracciones como elemento fundamental en la siniestralidad. En 2015, advirtió, las distracciones superaron el alcohol como causa de los siniestros. Y tenía un nombre, el teléfono móvil.
El peatón como protagonista de la movilidad
La alcaldesa de A Coruña destacó que la seguridad vial es uno de los ejes centrales de la acción de gobierno en el Ayuntamiento de A Coruña. «Es necesario reforzar las políticas públicas que sitúan al peatón como protagonista de la movilidad», ensalzó Rey, tras aludir al proyecto de la Ronda de peatones, desde San Diego hasta el Observatorio, un proyecto ambicioso que ya está en su recta final. El objetivo, prosiguió, es tener ciudades respetuosas y bien planificadas. «Hay que desterrar imágenes del pasado de coches y humo; para llegar a lo que hoy tenemos: espacio público y ciudadanos a pie», celebró la regidora, que en su intervención aludió a los más de 16.000 usuarios de la bicicleta municipal.
La secretaria general de la Fegamp destacó el impulso de los ayuntamientos en pro de la seguridad vial, y más en una comunidad como la gallega, donde hay aldeas que crecieron pegadas a la carretera y que dependen del vehículo para cualquier desplazamiento.
El director de la DGT: «La baliza V-16 ha venido para quedarse»
Sobre la implantación de la baliza V-16, Pere Navarro se mostró categórico. «Ha venido para quedarse, no hay marcha atrás», afirmó antes del comienzo de la jornada Peatones y seguridad vial, celebrada en A Coruña y organizada junto al Ayuntamiento y la Federación Gallega de Municipios y Provincias.
Navarro sostuvo que la nueva señal luminosa supone un avance evidente en materia de seguridad. Subrayó que evita que los conductores tengan que descender del vehículo —una de las maniobras más peligrosas en una incidencia vial— y que su visibilidad es muy superior a la de los antiguos triángulos. Además, destacó que las balizas conectadas registran ya unas 3.000 comunicaciones diarias con la Dirección General de Tráfico, lo que permite mejorar la gestión de incidentes en tiempo real.
El responsable de la DGT reconoció su preocupación por los intentos de judicializar la medida o trasladarla a instancias europeas, porque generan «incertidumbre» en un proceso que, según defendió, cuenta con el aval de la Comisión Europea y podría extenderse a otros Estados miembros. «Deberíamos estar orgullosos», insistió.
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