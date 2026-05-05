El Parlamento gallego abrirá una comisión de estudio sobre el sector lácteo tras la caída de precios

El Parlamento gallego impulsará «cuanto antes» una comisión de estudio sobre el sector lácteo gallego con el objetivo de analizar la situación creada por la bajada del precio de la leche en origen aplicada por parte de las industrias.

La medida fue avanzada este martes en Santiago por el secretario general de Unións Agrarias, Roberto García, y por el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, tras una reunión en la que ambas partes coincidieron en que una comisión parlamentaria es el instrumento más adecuado para abordar con detalle la situación del mercado lácteo.

La creación de este órgano forma parte de las iniciativas planteadas por Unións Agrarias, que recientemente presentó una denuncia ante la Fiscalía gallega contra las industrias lácteas. El sindicato sostiene que el abaratamiento del precio pagado a los productores gallegos está vinculado a la importación «masiva» de leche procedente de Francia y Portugal.

Además, la organización agraria ha solicitado a la Consellería la revisión de todos los contratos para comprobar que no existan incumplimientos y para proteger a los ganaderos ante cualquier indicio de irregularidad, tanto en las condiciones contractuales como en la entrada de leche de otros países.

La Xunta, según trasladó el sindicato, se ha comprometido a remitir cualquier posible ilegalidad a la Comisión Galega da Competencia y, si fuese necesario, también a los organismos estatales competentes en esta materia.

La futura comisión parlamentaria tendrá como objetivo buscar soluciones que permitan fijar un precio «justo y equilibrado» para la leche, que evite ventas por debajo de coste y garantice la viabilidad de las explotaciones, especialmente de aquellas gestionadas por jóvenes incorporados recientemente al campo.

Roberto García agradeció el respaldo del PPdeG a la propuesta, imprescindible para activar la comisión, y confió en que sus trabajos concluyan con un informe que sirva de base para rechazar contratos que paguen la leche por debajo de los costes de producción, así como contratos de solo cuatro meses.

El dirigente de Unións Agrarias también defendió que las conclusiones sean remitidas al Gobierno central para modificar la Ley de la Cadena Alimentaria y corregir aquellos aspectos que, a su juicio, «no están funcionando».

La intención es que en la comisión comparezcan representantes de las explotaciones ganaderas, de la industria y de la distribución, con el fin de «construir entre todos un nuevo modelo» para el sector.

Por su parte, Alberto Pazos aseguró que el PPdeG tratará de «agilizar lo máximo posible» la puesta en marcha del órgano, con la previsión de que pueda quedar constituido en este mismo periodo de sesiones, que finaliza a mediados de julio.

El portavoz popular precisó, no obstante, que todavía está pendiente la elaboración del plan de trabajo, así como la definición del número de comparecientes y la documentación que se recabará. «Primero hay que constituirla, comenzar los trabajos y después veremos a qué ritmo avanza», señaló.

Desde el PSdeG, Lara Méndez, ha valorado que el PP respalde esta comisión porque supone «aceptar y admitir que realmente hay un problema» ya que, de forma habitual, la Xunta rehuye reconocer «la situación delicada que está atravesando el sector lácteo».

«El hecho de que digan que sí a esta comisión de estudio creo que es un punto de partida importante», ha reiterado Méndez, que cree que en esta comisión se debe trabajar para conseguir que se establezcan «precios competitivos» para que las «explotaciones sean rentables» y no continúe la sangría de pérdida de productores.

La socialista, ha insistido que, en todo caso espera «que después esa comisión sea fructífera y que no solo se estudie, sino que después de analizar, estudiar la situación», la Xunta sea «proactiva» y ponga en marcha las medidas que se acuerden.

Fuentes del BNG han confirmado que también apoyarán la comisión de estudio en la que intentarán «poner encima de la mesa lo que lleva ocurriendo en el sector lácteo durante años» con «contratos unilaterales» por parte de la industria.

Además, los nacionalistas lamentan que la Xunta no haya sido capaz de actuar con contundencia para defender el sector lácteo al «no luchar por tener capacidad de decisión sobre los precios de nuestro producto pese a ser los mayores de productores» del Estado.