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Beneficios agrarios

Medio Rural suaviza las exigencias para la PAC de las explotaciones afectadas por los incendios

El Diario Oficial de Galicia reconoce las áreas afectadas por los fuegos del pasado verano como fuerza mayor

Visión de los efectos de un incendio.

Visión de los efectos de un incendio. / FDV

R. S.

Santiago

La Consellería do Medio Rural ha suavizado los requisitos para los beneficiarios de las campañas 2025 y 2026 de la Política Agraria Común (PAC) afectados por los incendios forestales del pasado verano. Una resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Galicia (DOG) reconoce de oficio como «fuerza mayor» las zonas afectadas en lo relativo a la gestión y el pago de las ayudas de las dos últimas campañas, teniendo en cuenta que, en el caso de la de 2026, hasta el 15 mayo todavía está en plazo de solicitud.

En concreto, la resolución, según explican desde la Xunta en un comunicado, reconoce de oficio la situación de fuerza mayor para las explotaciones situadas en las zonas afectadas delimitadas conforme a los perímetros de los incendios en los que llegó a declararse la situación operativa 1 y 2 (riesgo para bienes y riesgo para la población, respectivamente). Además, se establecen como admisibles las superficies agrarias localizadas en estas zonas a efectos de percepción de las ayudas directas y de las de desarrollo rural.

Incidencia incluso en la actualidad

Medio Rural explica que en la mencionada resolución, se recoge, de hecho, que la incidencia de los incendios en las explotaciones agrarias situadas en estas zonas sigue dificultando, incluso hoy en día, el cumplimiento de los compromisos que deben asumir los agricultores y ganaderos gallegos que se benefician de las ayudas de la PAC.

Por otro lado, y en relación específicamente a la apicultura, se determina que aquellas alvarizas situadas en zonas afectadas no se aplicarán penalizaciones por incumplimiento del mantenimiento del compromiso. Igualmente, se reducirá el umbral mínimo de movimientos en el caso de la ayuda destinada a quienes se dedican a la ganadería extnsiva y semiextensiva de ovino y caprino de carne.

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Asimismo, Medio Rural incide en que como departamento ya ha puesto en marcha hasta ocho líneas de apoyo para paliar los daños ocasionados por los incendios estivales de 2025 en las explotaciones ganaderas, agrícolas y forestales afectadas, «llegando a movilizar ya cerca de 7,5 millones de euros».

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