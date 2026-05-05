Medida extraordinaria
Medio Rural autoriza el pastoreo excepcional en zonas afectadas por los incendios forestales de Galicia
El Gobierno gallego considera acreditadas las pérdidas de difícil o imposible reparación y la falta de alternativas para el alimento del ganado
La Consellería do Medio Rural permitirá de forma excepcional el pastoreo en determinadas zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano, una medida reclamada por las explotaciones ganaderas y solicitada formalmente por Unións Agrarias. La Xunta publicará este miércoles una instrucción en su web para autorizar esta actividad, acogiéndose a las excepciones que posibilitan eludir la prohibición general de aprovechamiento ganadero en terrenos quemados.
La normativa forestal establece una limitación de dos años para el uso ganadero después de un incendio, pero también contempla excepciones cuando concurren circunstancias extraordinarias. En este caso, los voraces incendios del pasado verano.
La medida se ampara en la Lei de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales de Galicia y en el decreto que regula los aprovechamientos forestales en montes o terrenos de gestión privada. Ambas normas permiten introducir salvedades a la prohibición cuando se acrediten pérdidas de difícil o imposible reparación o cuando no existan alternativas al pastoreo dentro de la misma demarcación forestal.
Medio Rural considera acreditadas esas dos circunstancias y las reconocerá en las zonas afectadas. La instrucción permitirá así el uso de pastos en terrenos quemados, siempre que los titulares dispongan de derecho de pastoreo y figuren inscritos en el Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo. La Xunta recuerda que esta vía extraordinaria ya se utilizó también tras los incendios de octubre de 2017.
La decisión llega tras una campaña de incendios especialmente dura para Galicia y, en particular, para la provincia de Ourense. Las llamas originadas en 1.492 focos arrasaron 118.966 hectáreas de monte el pasado año, de las que el 67% correspondían a superficie rasa y el 33% a arbolado. Agosto concentró el 45% de los incendios y el 94% del terreno quemado.
Unións Agrarias sostuvo, cuando solicitó medidas excepcionales que la pérdida de pastos fue «brutal» y llegó en un momento especialmente complicado por las dificultades para acceder a alimentación alternativa y por la especulación en el mercado de insumos.
La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, definió en su día la campaña de incendio de 2025 como una de las «más duras por la duración, intensidad y simultaneidad» de los fuegos. Y puso el foco en la intencionalidad de buena parte de los incendios registrados en agosto, con 15 personas puestas a disposición judicial y otras dos por imprudencia.
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