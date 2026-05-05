Expertos urgen un servicio de atención presencial para ayudar a los mayores del rural con citas médicas

Galicia envejece, sobre todo en el rural, que también va quedándose sin servicios, como cuestionan desde el Consello Económico e Social de Galicia. Uno de los indicadores que está en descenso es el del número de sucursales bancarias, que por primera vez bajó de mil. Para poner remedio a esta carencia, la Xunta impulsó, en colaboración con concellos del rural, cajeros automáticos y servicios de formación y asistencia financiera, una medida de la que hace un año se estaban beneficiando, con datos del Ejecutivo gallego, 51.000 ciudadanos.

Un informe de diagnóstico territorial y socio-ecológico de las áreas rurales de Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León encargado por el Gobierno central a expertos universitarios, entre ellos de la Universidade de Santiago, plantea la posibilidad de extender la existencia de cajeros o terminales bancarias multimarca a los concellos más pequeños. Los expertos apuntan a «al menos uno» por municipio en los menores de 500 habitantes.

Además, sugiere la puesta en marcha de un servicio presencial de asistencia telemática a personas mayores. Al respecto, indican que las propias instalaciones municipales pueden dotarse de un asistente que ayude en la conexión a los ciudadanos en edades más provectas y con más dificultades para lidiar con las TIC (tecnologías de la información y de la comunicación) en la realización de operaciones y consultas.

Ese asesor, añaden, podría apoyar también a los mayores en la gestión de otros servicios y mencionan explícitamente las citas médicas.

¿Y las compras, qué?

Por otra parte, el documento analiza cómo la pérdida de habitantes y el envejecimiento de las áreas rurales y un proceso paralelo de expansión de las grandes superficies de venta ha contribuido a rebajar los comercios de proximidad y a elevar la dependencia de los centros comerciales para el abastecimiento, «incluso, de productos básicos de alimentación e higiene».

En relación a ese déficit, el informe «Ruralidades del noroeste peninsular: Diagnóstico y direcciones de actuación» plantea dar ayudas para establecer o mantener tejido comercial, priorizando el relevo generacional en negocios familiares y, de forma complementaria, facilitar el comercio ambulante.

Asimismo, los autores del análisis mencionan que en algunos municipios se han implementado servicios de transporte colectivo «asistido» para personas mayores con destino a centros comerciales y cabeceras comarcales para realizar compras, un modelo que consideran que «puede potenciarse desde el ámbito local».

El documento, encargado por la Secretaría General para el Reto Demográfico, realiza un diagnóstico territorial y socio‑ecológico de las áreas rurales de Galicia, Asturias y Castilla y León con vistas a identificar factores estructurales del declive demográfico y definir direcciones estratégicas de intervención. La Universidade de Santiago participó a través de los profesores Inés Santé, miembro del Laboratorio del Territorio, y Emilio Díaz.