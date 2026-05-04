La Xunta destina 1,5 millones a 186 concellos para contratar socorristas este verano y paliar el déficit de estos profesionales

La Xunta financiará con 1,5 millones de euros la contratación de socorristas en 186 concellos y mancomunidades gallegas durante la temporada de verano, con el objetivo de reforzar la seguridad en playas, piscinas y otras instalaciones acuáticas descubiertas de titularidad municipal.

El Diario Oficial de Galicia publica este lunes la resolución de la orden de ayudas de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, destinada a apoyar la prestación de servicios de vigilancia, rescate y salvamento entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, coincidiendo con los meses de mayor afluencia a las zonas de baño.

Las subvenciones se conceden en régimen de concurrencia competitiva y buscan facilitar que los municipios puedan asumir un servicio cuya competencia corresponde a las entidades locales. La Xunta recuerda que la vigilancia y el mantenimiento de playas y lugares públicos de baño son responsabilidad municipal, si bien el Gobierno gallego contribuye a reforzar estos dispositivos mediante ayudas económicas y formación específica.

Por provincias, A Coruña y Pontevedra, donde se concentra un mayor número de zonas de baño, recibirán las cuantías más elevadas. A Coruña contará con 530.000 euros repartidos entre 56 concellos, mientras que Pontevedra recibirá 372.500 euros para 35 municipios. Lugo dispondrá de cerca de 298.000 euros para 41 concellos y Ourense contará con 300.000 euros para 54 entidades locales.

Las ayudas podrán destinarse tanto a financiar personal propio de la entidad local como a cubrir contrataciones realizadas a través de empresas externas mediante contratos de servicios. En este último caso, las personas contratadas deberán estar desempleadas e inscritas en el Servizo Público de Emprego de Galicia como demandantes no ocupadas.

En todos los supuestos, el personal destinado a tareas de vigilancia, rescate y salvamento deberá estar inscrito antes del periodo subvencionable en el Rexistro Profesional do Persoal de Socorrismo, Información e Primeiros Auxilios de Galicia, en el que actualmente figuran más de 4.800 profesionales.

Para la concesión de las aportaciones se tuvieron en cuenta distintos criterios, entre ellos el número de zonas de baño inscritas en el Rexistro de Augas de Baño de Galicia, la adhesión al Plan específico de salvamento en playas de Galicia —Sapraga— en 2025, la población municipal según el padrón del Instituto Galego de Estatística, el número de banderas azules concedidas a las playas del municipio este año y la declaración como municipio turístico gallego.

La Xunta enmarca estas ayudas en el conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad en los municipios con mayor afluencia durante el verano. Además de esta línea para la contratación de socorristas, el Gobierno gallego mantiene la oferta de cursos de formación para incrementar el número de profesionales disponibles en la comunidad y cuenta también con subvenciones para que los municipios puedan contratar auxiliares de Policía Local en la temporada estival.