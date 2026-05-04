Taxi para dos: la Xunta concede casi 1.500 ayudas para la contratación de una segunda persona conductora y para el pago de las pólizas de seguros

El Gobierno gallego ha concedido casi 1.500 subvenciones para la contratación de personal asalariado (segunda persona conductora) y para el pago de las pólizas de seguros en el sector de los taxis. En concreto, según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia, son 1.470 las subvenciones concedidas.

Según explican desde la Xunta, la orden de ayudas contaba con dos líneas. La primera estaba dotada con 240 euros por cada autorización para el pago de las pólizas de los seguros y la segunda, de 2.000 euros para la contratación de una persona conductora distinta al titular de la autorización, a jornada completa y con dedicación exclusiva.

La intención de la da Dirección Xeral de Mobilidade es ayudar a las personas titulares de autorizaciones de transporte de la serie VT-N (licencias interurbanas) domiciliadas en Galicia al pago de las pólizas de los seguros de estos vehículos en un contexto de «notable incremento» de los precios en los últimos años, apuntan desde la Administración.

Objetivo: satisfacer el aumento de la demanda

En cuanto a los apoyos para la contratación de personal asalariado, que constituyen una parte testimonial (menos del 2 por ciento) de las subvenciones contenidas, el objetivo de las partidas es alcanzar una «mayor intensidad en la prestación del servicio» y satisfacer «el aumento de la demanda» de los servicios de taxi en Galicia.

En un comunicado, la Xunta apunta que la póliza del seguro tiene que pagarse en el período subvencionable, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el mismo en el que debería realizarse la contratación de una segunda persona conductora.

La Dirección Xeral de Mobilidade destaca que los apoyos recién publicados se suman a otras 180 de la convocatoria para renovar las flotas con ayudas con las que financiar la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida o Eurotaxi, de emisiones cero o de tipo ECO. En esos casos, las subvenciones concedidas fueron de hasta 1.000 euros para los taxis de bajas emisiones, 4.000 euros para vehículos de emisiones cero y 10.000 euros para taxis adaptados.