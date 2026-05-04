Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ CRÓNICA Celta-ElcheElecciones UVigoEnfermería a domicilio ruralJuicio O ChioleiroConcierto 25 aniversario SonDeSeu
instagramlinkedin

Movilidad

Taxi para dos: la Xunta concede casi 1.500 ayudas para la contratación de una segunda persona conductora y para el pago de las pólizas de seguros

El Gobierno gallego ya había otorgado casi 200 subvenciones para renovar la flota de este servicio público

Protesta Taxi en La Marina

Protesta Taxi en La Marina / CARLOS PARDELLAS / LCO

R. S.

Santiago

El Gobierno gallego ha concedido casi 1.500 subvenciones para la contratación de personal asalariado (segunda persona conductora) y para el pago de las pólizas de seguros en el sector de los taxis. En concreto, según la resolución publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia, son 1.470 las subvenciones concedidas.

Según explican desde la Xunta, la orden de ayudas contaba con dos líneas. La primera estaba dotada con 240 euros por cada autorización para el pago de las pólizas de los seguros y la segunda, de 2.000 euros para la contratación de una persona conductora distinta al titular de la autorización, a jornada completa y con dedicación exclusiva.

La intención de la da Dirección Xeral de Mobilidade es ayudar a las personas titulares de autorizaciones de transporte de la serie VT-N (licencias interurbanas) domiciliadas en Galicia al pago de las pólizas de los seguros de estos vehículos en un contexto de «notable incremento» de los precios en los últimos años, apuntan desde la Administración.

Objetivo: satisfacer el aumento de la demanda

En cuanto a los apoyos para la contratación de personal asalariado, que constituyen una parte testimonial (menos del 2 por ciento) de las subvenciones contenidas, el objetivo de las partidas es alcanzar una «mayor intensidad en la prestación del servicio» y satisfacer «el aumento de la demanda» de los servicios de taxi en Galicia.

En un comunicado, la Xunta apunta que la póliza del seguro tiene que pagarse en el período subvencionable, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, el mismo en el que debería realizarse la contratación de una segunda persona conductora.

Noticias relacionadas y más

La Dirección Xeral de Mobilidade destaca que los apoyos recién publicados se suman a otras 180 de la convocatoria para renovar las flotas con ayudas con las que financiar la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida o Eurotaxi, de emisiones cero o de tipo ECO. En esos casos, las subvenciones concedidas fueron de hasta 1.000 euros para los taxis de bajas emisiones, 4.000 euros para vehículos de emisiones cero y 10.000 euros para taxis adaptados.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
  2. Oposiciones de Educación en Galicia: guía de sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio
  3. La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid
  4. La Xunta se blinda ante otro apagón: se asegurará de que su personal y centros críticos tengan internet y teléfono por satélite
  5. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  6. Un 7 que no vale lo mismo: tres profesores proponen medir la PAU por percentiles
  7. La Xunta de Galicia dará hasta 270 euros para libros y mantiene los vales del material escolar para el próximo curso
  8. Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra

Taxi para dos: la Xunta concede casi 1.500 ayudas para la contratación de una segunda persona conductora y para el pago de las pólizas de seguros

Taxi para dos: la Xunta concede casi 1.500 ayudas para la contratación de una segunda persona conductora y para el pago de las pólizas de seguros

La Xunta destina 1,5 millones a 186 concellos para contratar socorristas este verano y paliar el déficit de estos profesionales

La Xunta recurre la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar a la familia de un menor acosado en Negreira

La Xunta recurre la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar a la familia de un menor acosado en Negreira

La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda

La Galicia que muere sin testamento: más de 30 familias obligadas cada día a acreditar quién hereda

¿Cuándo es el próximo año Xacobeo? La Archidiócesis prioriza un plan para evitar el colapso de la Catedral de Santiago

¿Cuándo es el próximo año Xacobeo? La Archidiócesis prioriza un plan para evitar el colapso de la Catedral de Santiago

Eduardo Alonso, responsable de rehabilitación del COAG: «Más del 72% de los edificios residenciales en Galicia son terriblemente ineficientes desde el punto de vista energético»

Eduardo Alonso, responsable de rehabilitación del COAG: «Más del 72% de los edificios residenciales en Galicia son terriblemente ineficientes desde el punto de vista energético»

Cuatro de cada diez viviendas gallegas necesitan mejorar su eficiencia energética pero los elevados costes frenan las reformas

Cuatro de cada diez viviendas gallegas necesitan mejorar su eficiencia energética pero los elevados costes frenan las reformas

Pontevedra quintuplica la superficie asignada a quemas preventivas

Pontevedra quintuplica la superficie asignada a quemas preventivas
Tracking Pixel Contents