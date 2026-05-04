Sandra Garrido, gallega en la Flotilla: «Tememos que el activista español secuestrado por Israel sea condenado a muerte»

«Tememos por la vida de Saif (Abukeshek). Puede ser condenado a muerte». Sandra Garrido, una de las siete personas que forman la delegación gallega de la Global Summud Flotilla, lanza esta dura advertencia desde Grecia. En territorio heleno, los miembros de la flota humanitaria con rumbo a Gaza siguen con preocupación la suerte del hispanopalestino Saif y el brasileño Thiago Ávila, que continúan detenidos en la ciudad de Ashkelon, donde fueron trasladados tras el asalto de la Armada israelí y el «secuestro» de 180 activistas en aguas internacionales a casi 1.000 kilómetros de la Franja.

Este domingo, Israel prorrogó dos días la detención de Abukeshek y Ávila, a quienes acusa de «colaborar con el enemigo en tiempos de guerra, contactar con un agente extranjero, pertenecer a una organización terrorista y prestarle servicios, y transferir bienes para una organización terrorista». Las abogadas de los activistas han denunciado, no obstante, que no se han presentado cargos formales contra ninguno de los dos. Por el momento, ambos «permanecen en la etapa previa a la acusación formal, bajo interrogatorio continuo».

El temor de Garrido está fundamentado. A finales de marzo, la Knesset, el Parlamento israelí, aprobó una reforma legal que permite la pena de muerte para los palestinos condenados por atentados «terroristas» mortales. Ya el pasado jueves, tras «el asalto inaudito a la Flotilla en el que los 180 activistas secuestrados en aguas internacionales desaparecieron durante 40 horas», el Gobierno de Benjamín Netanyahu acusó a Abukeshek y a Ávila de mantener vínculos con Hamás a través de la Conferencia Popular para los Palestinos en el Extranjero (CPPE). Saif está considerado como uno de los «líderes» de la organización. Mientras, la Embajada israelí en España señala que «Abu Keshek es un individuo con conexiones probadas con el terrorismo, un activista de Hamás que está implicado en actividades de seguridad contra Israel».

La acusación no sorprende en absoluto a los miembros de la Flotilla. «También nos han acusado a todos los integrantes de la Global Summud Flotilla de ser terroristas -explica Garrido-, ya el año pasado dijeron que transportábamos armas. Cuando comprobaron que llevábamos ayuda humanitaria replicaron que la comida era escasa. Lo que están haciendo es atacar militarmente a la sociedad civil organizada. El mensaje es claro: la vida de cualquiera que se arriesgue por defender Palestina está en riesgo».

Saif, de hecho, era consciente del peligro que corría. El activista español, que navegaba en una embarcación que realizaba funciones de observación, planeaba dejar la Flotilla en Creta. Antes de desembarcar en territorio griego llegó el asalto de la Armada israelí. El Gobierno español también ha exigido su liberación ante lo que califica de «detención ilegal».

La Flotilla continuará hacia Gaza

De las 180 personas «secuestradas» inicialmente en aguas internacionales -entre Sicilia y Creta- y después desembarcadas en Grecia, algunas han regresado a sus países por voluntad propia. Quienes siguen, como Garrido, en territorio griego continuarán con la misión humanitaria. «Vamos a seguir hacia Palestina. Primero haremos una parada en Turquía y después seguiremos hacia Gaza», explica esta abogada coruñesa afincada en Santiago.

Los miembros de la Flotilla aseguran que un buque israelí permanece cerca de Creta, «esperándonos». «Estamos intentando que España, Italia y Suecia soliciten a Grecia que impida el paso de cualquier buque de la Armada israelí por sus aguas, basándose en el artículo 25 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar», concluye Garrido.

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Mientras, Saif Abukeshek y Thiago Ávila continúan con la huelga de hambre que iniciaron este sábado para protestar contra su «detención ilegal y los malos tratos recibidos». Sus abogadas, que pertenecen a la organización israelí de derechos humanos Adalah, han denunciado que «no solo fueron detenidos en aguas internacionales sin autorización legal, sino que también han testificado haber sufrido graves abusos físicos que constituyen tortura, incluyendo palizas, aislamiento y haber sido mantenidos con los ojos vendados durante días en alta mar».