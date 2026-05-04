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El PSdeG crea un consejo nacional municipal para reforzar su estrategia local ante las elecciones de 2027

El nuevo órgano interno, que comenzará a funcionar en junio, busca coordinar a los alcaldes y portavoces socialistas para afrontar las necesidades de los municipios

Reunión de la ejecutiva del PSdeG, hoy, en Lugo.

Reunión de la ejecutiva del PSdeG, hoy, en Lugo. / FDV

R. S.

Santiago

La Comisión Ejecutiva Nacional Gallega del PSdeG acordó este lunes en Lugo la creación del consejo nacional municipal, un nuevo órgano interno con el que la dirección socialista busca reforzar la coordinación de sus alcaldes y portavoces municipales en toda Galicia. La nueva estructura comenzará a funcionar en junio y aspira a convertirse en un espacio estable de trabajo político para el municipalismo socialista.

El acuerdo fue adoptado durante una reunión de la ejecutiva celebrada en la capital lucense, en la que también participó el alcalde de Lugo, Miguel Fernández. Según trasladó el partido, el nuevo consejo tendrá como finalidad articular una posición común de los concellos gobernados o representados por el PSdeG frente a lo que los socialistas consideran la «incapacidad» de la Xunta para atender las necesidades de la administración local.

La dirección gallega del partido sostiene que los ayuntamientos llevan tiempo asumiendo competencias y servicios que no les corresponden sin recibir la financiación necesaria por parte del Gobierno autonómico. En ese contexto, el consejo nacional municipal servirá para compartir diagnósticos, coordinar iniciativas y amplificar la voz de los representantes locales socialistas.

La creación de este órgano se enmarca también en la preparación de las elecciones municipales de 2027, consideradas por el secretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, como la primera gran cita electoral del actual ciclo político para la formación. El partido pretende llegar a esa convocatoria con una estrategia local más coordinada y con un discurso común sobre los problemas de los municipios gallegos.

Noticias relacionadas y más

La reunión de la Ejecutiva estuvo marcada asimismo por la situación política en el Ayuntamiento de Lugo, a pocos días de la moción de censura impulsada por el PP para desalojar al socialista Miguel Fernández de la Alcaldía. La dirección del PSdeG trasladó su respaldo al regidor y calificó la operación de «indecente», al considerar que se apoya en el fallecimiento de tres ediles socialistas y en el voto de una concejala tránsfuga.

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