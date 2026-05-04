Protesta
Galicia suma 32.735 actos asistenciales suspendidos por la huelga médica de la pasada semana
El Sergas trabaja en la reprogramación de citas y pruebas, pero aún no detalla los plazos para los pacientes afectados
La huelga convocada a nivel nacional por el personal médico en demanda de un estatuto marco ha provocado la suspensión de más de 200.000 actos asistenciales en Galicia desde su inicio, el pasado mes de diciembre. En concreto, según los datos trasladados por el Sergas a Europa Press, la cifra total de actividad aplazada asciende ya a 209.501 actos médicos.
El impacto de los paros volvió a ser especialmente notable durante la última semana de huelga, comprendida entre el 27 y el 30 de abril. En esos cuatro días, el sistema sanitario gallego suspendió 32.735 actos asistenciales. La mayor parte correspondieron a consultas hospitalarias, con 22.458 citas aplazadas, seguidas de las consultas de Atención Primaria, que sumaron 6.747 suspensiones. Además, se vieron afectadas 817 intervenciones quirúrgicas y 2.713 pruebas diagnósticas.
Desde la Consellería de Sanidade subrayan que, pese al elevado volumen de actividad suspendida, la atención «urgente y prioritaria» estuvo garantizada durante todo el periodo de huelga. El departamento autonómico defiende que los servicios mínimos permitieron mantener la asistencia esencial y dar respuesta a los casos de mayor gravedad o necesidad clínica.
El Sergas ha avanzado también que trabaja ya en la reprogramación de los actos médicos afectados por los paros. No obstante, por el momento no ha detallado cómo se llevará a cabo esa reorganización ni en qué plazos podrán ser citados de nuevo los pacientes cuyas consultas, pruebas o intervenciones fueron aplazadas.
La huelga se enmarca en las movilizaciones convocadas en el conjunto del Estado por personal médico por el estatuto marco, la norma que regula las condiciones laborales del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud. Las organizaciones convocantes reclaman mejoras profesionales y laborales, así como una regulación específica que atienda a las particularidades del ejercicio médico.
En Galicia, el balance acum
ulado refleja el fuerte impacto de una protesta prolongada en el tiempo y abre ahora el reto de recuperar la actividad suspendida sin incrementar todavía más las listas de espera.
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