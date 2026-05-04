«Más del 72% de los edificios residenciales en Galicia son terriblemente ineficientes desde el punto de vista energético»

-¿Sale caro rehabilitar una vivienda?

-Hay que entenderlo como una inversión, porque el fin último es nuestra salud. Es algo que incide directamente sobre nuestra calidad de vida y nuestro bienestar. El problema es que en España no somos un país dado a la cultura de la conservación. Nadie hace nada de motu proprio. Es raro que conozcas una comunidad de propietarios que decida hacer un chequeo general a su edificio. Si alguien lo propone seguro que encontrará oposición, porque alguien le dirá que es innecesario o costosísimo. Lo habitual es hacer obras urgentes cuando no queda más remedio o cuando obliga la normativa. Y así reformamos de forma parcial y desordenada.

-¿Cuál es el estado actual del parque inmobiliario gallego? ¿Necesita muchas reformas?

-Tenemos uno de los parques de viviendas más envejecidos e ineficientes de Europa. Lo primero porque más del 50 por ciento de las viviendas son anteriores a 1980 y antes de ese año no había ninguna regulación, ninguna normativa que atendiera a la eficiencia energética. Eso significa que los edificios anteriores a ese año no tienen ningún tipo de aislamiento y son más del 50 por ciento. Y más del 72 por ciento de los inmuebles son anteriores a 2006, antes de la entrada en vigor del Código Técnico, es decir, a lo mejor tienen aislamiento pero son energéticamente ineficientes. Terriblemente ineficientes. Más del 80 por ciento de los edificios tienen una letra E, F o G en su certificación energética: es una desgracia absoluta. Y hay otro 75 por ciento de edificios que no son accesibles. Y esto se agrava en Galicia por sus condiciones climatológicas, donde la envolvente se vuelve fundamental.

-Ahora ya no hay fondos Next Generation, que tiraron de la rehabilitación después del COVID. ¿Supondrá esto un nuevo impedimento para hacer reformas?

-Durante tres años fueron una inyección poderosísima porque llegaban a cubrir el 80 por ciento del coste de la obra. Pero ahora Europa tiene otras prioridades. Estamos desplazando el gasto hacia el armamento. Lo importante es que haya un pacto entre administraciones porque estamos todos en el mismo barco y hay una emergencia habitacional. Ahora vienen un montón de ayudas dentro del Plan Estatal de Vivienda que van a suplir un poco las carencias de Europa. Y además en mayo vence el plazo para que el Gobierno transponga la Directiva Europea de Eficiencia Energética, que nos pone muchos deberes. Bruselas quiere que en 2050 el parque residencial esté descarbonizado y si quiere que cumplamos, se necesitan las ayudas. Entonces, aunque ahora hay un desvío de prioridades hacia el gasto militar, yo creo que volverán los fondos de la UE para rehabilitar.

-¿Qué obras son prioritarias para mejorar la eficiencia energética de los edificios?

-Primero hay que hablar de las medidas pasivas, que los edificios funcionen mejor en base a su diseño y soluciones constructivas. Por ejemplo, mejorar la envolvente térmica, que las fachadas estén mejor aisladas. Y después están las medidas activas, que consisten en intervenir sobre las instalaciones y soluciones tecnológicas para mejorar la eficiencia energética. Se trata de reducir el consumo de energía mediante el uso de instalaciones renovables y monitorizar lo que vamos consumiendo. Aquí entran desde mejoras en ascensores, electrodomésticos, sistemas de calefacción...

-Y si se hacen reformas para ser más eficientes, ¿en cuánto se puede reducir el consumo energético?

-Más de 500 euros al año. Eso ya solo en consumo. De hecho, con las ayudas, que es un dinero que te dan a fondo perdido, y las desgravaciones fiscales, la inversión que haces se compensa con ahorros futuros y el coste final puede ser cero. E incluso el edificio, una vez rehabilitado, se revaloriza hasta un 25 por ciento.