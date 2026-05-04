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Cinco de los cien mejores MIR de España realizarán la especialidad en hospitales gallegos

El aspirante con la 11ª mejor nota de España se especializará en Otorrinolaringología en Santiago

En esta primera tanda, Galicia no logró captar ningún MIR de Medicina Familiar y Comunitaria

Un grupo de médicos residentes con su tutor en el Complexo Hospitalario de Santiago, en una imagen de archivo.

Un grupo de médicos residentes con su tutor en el Complexo Hospitalario de Santiago, en una imagen de archivo. / Xoán Álvarez

Mateo Garrido Triñanes

Mateo Garrido Triñanes

Santiago

El Ministerio de Sanidad abrió esta mañana el primer turno para adjudicar las plazas de Médicos Internos Residentes (MIR). Galicia ha logrado captar a cinco de los cien mejores MIR de España para realizar su especialidad en hospitales de la comunidad. El primero de ellos ha sido el aspirante con la undécima mejor calificación en las pruebas que se ha decantado por formarse en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago en la especialidad de Otorrinolaringología.

A lo largo de la mañana de hoy los 350 médicos que obtuvieron las notas más altas en el examen de este año han elegido destino, mientras que por la tarde lo hará otra tanda de 350 facultativos. Hasta 15.084 aspirantes superaron el examen —realizado el pasado 24 de enero— y optan a alguna de las 9.275 plazas —un 3,5% más que en la convocatoria del pasado año— que se adjudican por riguroso orden de puntuación. Según ha expuesto el departamento que dirige Mónica García, este proceso se prolongará hasta el próximo 27 de mayo. Entonces ya todos sabrán en que plaza tomarán posesión a principios del mes de junio.

Durante la primera tanda de adjudicaciones celebrada esta mañana, hasta 13 MIR han escogido hospitales de la comunidad para continuar su formación. Ninguno de ellos en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria que era la que lideraba la oferta con 2.544 plazas a nivel estatal y también en el ámbito autonómico con el 39% de las 525 plazas puestas a disposición por el Sergas.

Del mismo modo que a nivel estatal, donde tres de los cinco primeros clasificados han escogido la especialidad en Dermatología, cinco de los trece médicos que se formarán en Galicia lo harán en el diagnóstico, tratamiento y manejo de las enfermedades y desórdenes de la piel en los hospitales de Ferrol, Santiago, Vigo, A Coruña y Pontevedra.

De este modo, Galicia fue la séptima comunidad autónoma que más atrajo a este grupo de mejores expedientes, empatada con el Principiado de Asturias que logró también captar 13 de los mejores MIR. Por delante Madrid (110), Cataluña (52), Andalucía (51), Comunidad Valenciana (29), País Vasco (16) y Castilla y León (16).

Plazas adjudicadas en Galicia

11 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Otorrinolaringología

26 - C.H. Universitario A Coruña - Nefrología

31 - C.H. Universitario A Coruña - Cardiología

72 - C.H. Universitario de Ferrol - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

83 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Cardiología

114 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología

192 - C.H. Universitario de Santiago de Compostela - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

200 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

221 - UDM Salud Mental de Santiago de Compostela - Psiquiatría

239 - C.H. Universitario A Coruña - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

290 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Cirugía Ortopédica y Traumatología

314 - C.H. Universitario de Vigo - EOXI Vigo - Oftalmología

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339 - C.H. Universitario de Pontevedra - Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

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