Galicia se mantiene como la octava comunidad que menos denuncias de okupación registra: 277 casos en todo 2025

La palabra 'okupa' es una de las que más veces hemos visto repetirse en titulares en los últimos años. Su frecuencia mediática ha ido de la mano de un temor creciente por parte de muchos ciudadanos.

Se trata de un problema existente, innegable. Pero la dimensión del fenómeno parece ser menor de lo esperado cuando acudimos a los datos oficiales. En el caso de Galicia, la comunidad se mantiene como la octava con menos denuncias por delitos relacionados con la okupación y en todo 2025 se registraron un total de 277 casos según los datos del Ministerio del Interior. Con todo, esta cifra implica una subida respecto al año anterior, donde se registraron 242.

La okupación desciende en España desde 2021

Las denuncias por delitos relacionados con 'okupaciones' de vivienda han descendido casi un 10% en 2025 en el conjunto de España, con 14.875 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad, incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento.

De 2010 en adelante, las denuncias de okupación habían ido en aumento hasta alcanzar su pico en 2021 con 17.274 casos. Durante los últimos 5 años estas cifras han mostrado una tendencia a la baja. El Ministerio agrupa bajo este concepto dos delitos distintos:

Allanamiento de morada: implica la entrada en viviendas habituales o segundas residencias y tiene mayor gravedad penal.

implica la entrada en viviendas habituales o segundas residencias y tiene mayor gravedad penal. Usurpación: forma más común y afecta principalmente a inmuebles vacíos o en manos de bancos y fondos.

Durante el año pasado se registraron 14.875 denuncias por delitos vinculados a la okupación, lo que supone un descenso del 9,4% respecto al año anterior. La cifra mejora los datos de 2024, cuando se superaron las 16.400 denuncias, año en el que también se había dado un repunte.

Cabe destacar que el delito de allanamiento de morada que se contempla difícilmente puede dar pie a una okupación que se prolongue durante meses. Es considerado un delito grave y puede llevar a la detención de los ocupantes. La policía puede actuar de inmediato si se demuestra que hay un delito en curso.

El problema no se reparte de forma homogénea. Se concentra especialmente en zonas con alta densidad de población y fuerte presión inmobiliaria.

Las comunidades con más okupaciones en 2025

Cataluña lidera con claridad, con casi 6.000 casos y cerca del 40% del total nacional

lidera con claridad, con casi 6.000 casos y cerca del 40% del total nacional Andalucía: supera las 1.900 denuncias

supera las 1.900 denuncias Comunidad Valenciana: ronda las 1.800 y es de las pocas donde crecen los casos

ronda las 1.800 y es de las pocas donde crecen los casos Madrid: se sitúa por encima de las 1.200

Estos datos se alejan de la realidad gallega, donde se han registrado un total de 277 casos en todo 2025

Galicia, la octava comunidad con menos denuncias de okupación

En Galicia los datos han sufrido un incremento del 14.46% respecto al 2024, pero la autonomía se mantiene como la octava comunidad con menos denuncias de okupación, representando un 1,86% de todos los casos a nivel nacional.

Por provincias, A Coruña es la que más delitos registra con un total de 141, seguida por Pontevedra con 85. Más alejadas de estas cifras tenemos las provincias de Lugo, con 37 denuncias, y Ourense, con 14.

Diferencia en denuncias por provincia entre 2024 y 2025. / INE

Aunque el porcentaje sea bajo, la presencia mediática de estas situaciones y la preocupación ciudadana ha ido en aumento. Se han llegado a plantear movilizaciones vecinales para frenar este fenómeno en determinados puntos considerados focos de okupación.

Con todo, estos últimos datos muestran que se trata de un problema con un impacto marginal en Galicia, donde afecta a un 0,02% del parque inmobiliario total. La diferencia entre la dimensión del problema y su impacto real ha estado muy presente en el debate público. Parte de este debate has sido alimentado por el llamado fenómeno de la «inquiokupación», que no se enmarca en ninguno de los supuestos estudiados y que tiene más que ver con un delito de morosidad.