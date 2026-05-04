Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

Todos los alcaldes coinciden en que sin presupuestos es muy difícil acometer la gestión municipal. Pero se puede hacer. Porque a veces esa premisa tan sencilla y fundamental para el gobierno diario no siempre es fácil de llevar a la práctica. Sacar unos presupuestos adelante requiere disponer de mayoría en el pleno municipal, ya sea propia o mediante acuerdos con terceros. Y el entendimiento no siempre llega. De hecho, casi el 40% de los ayuntamientos gallegos ha funcionado sin presupuestos nuevos durante el primer trimestre del año, según acaba de revelar el Ministerio de Hacienda.

Dos ejemplos, además, en ciudades, ejemplifican las dificultades para elaborar y aprobar sus presupuestos. El de Ourense funciona con las cuentas prorrogadas de 2025, acaba de presentar los de 2026 y confía en poder ratificarlos, aunque sea para poder aplicarlos a partir de junio. O sea, medio año sin nuevas iniciativas por no tener el respaldo de los fondos económicos.

Y el de Santiago ha conseguido aprobar sus presupuestos por una vía alternativa. No pudo hacerlo por el camino ordinario, que era darle luz verde en el pleno municipal, así que al cosechar el rechazo, el Ayuntamiento vinculó su aprobación a una cuestión de confianza, que es un mecanismo excepcional, pero al que se suele recurrir. Con esa fórmula, la alcaldesa recabó un apoyo mayoritario, lo que supuso la validación automática de las cuentas a finales del mes de marzo. En caso de no tener ese respaldo, se abriría entonces un mes para presentar una moción de censura, transcurrido el cual, si no llega a exponerse, o si se hace pero no triunfa, el presupuesto quedaría igualmente aprobado.

El Concello de Sarria, en Lugo, podía seguir este camino, que fue el que recorrió en 2025, pero la pasada semana logró aprobar sus presupuestos merced a la abstención de los concejales del Partido Popular.

La relación de concellos en esta situación es extensa. En concreto, a 30 de marzo nada menos que 121 ayuntamientos de Galicia, más del 38%, estaban operando sin presupuestos o, al menos, sí lo hacían, no se lo había comunicado al Ministerio de Hacienda, como es preceptivo por ley. Y da igual el tamaño de los municipios. Afecta por igual a los más pequeños, como a los medianos y hasta a las ciudades, porque la principal causa es que no haya mayorías absolutas.

En la provincia de Pontevedra eran 21 los concellos que no tenían presupuestos, por 44 en Ourense, 29 en Lugo y 27 en A Coruña. Vilagarcía, Caldas de Reis, Gondomar, Ribadumia, O Rosal, Forcarei, Arzúa, Cambre, Ponteceso, Celanova, Verín, Ourense, Ribadeo, Burela o Guitiriz son algunos de los ayuntamientos señalados por el Ministerio de Hacienda.