Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽ CRÓNICA Celta-ElcheElecciones UVigoEnfermería a domicilio ruralJuicio O ChioleiroConcierto 25 aniversario SonDeSeu
instagramlinkedin

Gestión municipal

Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

El Ministerio de Hacienda revela que 121 municipios de Galicia se encuentran en esta situación, con la provincia de Ourense a la cabeza, con 44 casos

Pleno municipal de Santiago, con María Rozas y Goretti Sanmartín.

Pleno municipal de Santiago, con María Rozas y Goretti Sanmartín. / Antonio Hernández Ríos

X. A. Taboada

X. A. Taboada

Santiago

Todos los alcaldes coinciden en que sin presupuestos es muy difícil acometer la gestión municipal. Pero se puede hacer. Porque a veces esa premisa tan sencilla y fundamental para el gobierno diario no siempre es fácil de llevar a la práctica. Sacar unos presupuestos adelante requiere disponer de mayoría en el pleno municipal, ya sea propia o mediante acuerdos con terceros. Y el entendimiento no siempre llega. De hecho, casi el 40% de los ayuntamientos gallegos ha funcionado sin presupuestos nuevos durante el primer trimestre del año, según acaba de revelar el Ministerio de Hacienda.

Dos ejemplos, además, en ciudades, ejemplifican las dificultades para elaborar y aprobar sus presupuestos. El de Ourense funciona con las cuentas prorrogadas de 2025, acaba de presentar los de 2026 y confía en poder ratificarlos, aunque sea para poder aplicarlos a partir de junio. O sea, medio año sin nuevas iniciativas por no tener el respaldo de los fondos económicos.

Y el de Santiago ha conseguido aprobar sus presupuestos por una vía alternativa. No pudo hacerlo por el camino ordinario, que era darle luz verde en el pleno municipal, así que al cosechar el rechazo, el Ayuntamiento vinculó su aprobación a una cuestión de confianza, que es un mecanismo excepcional, pero al que se suele recurrir. Con esa fórmula, la alcaldesa recabó un apoyo mayoritario, lo que supuso la validación automática de las cuentas a finales del mes de marzo. En caso de no tener ese respaldo, se abriría entonces un mes para presentar una moción de censura, transcurrido el cual, si no llega a exponerse, o si se hace pero no triunfa, el presupuesto quedaría igualmente aprobado.

El Concello de Sarria, en Lugo, podía seguir este camino, que fue el que recorrió en 2025, pero la pasada semana logró aprobar sus presupuestos merced a la abstención de los concejales del Partido Popular.

La relación de concellos en esta situación es extensa. En concreto, a 30 de marzo nada menos que 121 ayuntamientos de Galicia, más del 38%, estaban operando sin presupuestos o, al menos, sí lo hacían, no se lo había comunicado al Ministerio de Hacienda, como es preceptivo por ley. Y da igual el tamaño de los municipios. Afecta por igual a los más pequeños, como a los medianos y hasta a las ciudades, porque la principal causa es que no haya mayorías absolutas.

Noticias relacionadas y más

En la provincia de Pontevedra eran 21 los concellos que no tenían presupuestos, por 44 en Ourense, 29 en Lugo y 27 en A Coruña. Vilagarcía, Caldas de Reis, Gondomar, Ribadumia, O Rosal, Forcarei, Arzúa, Cambre, Ponteceso, Celanova, Verín, Ourense, Ribadeo, Burela o Guitiriz son algunos de los ayuntamientos señalados por el Ministerio de Hacienda.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las familias de 70.000 alumnos se desentienden de Abalar para conocer la evolución académica de sus hijos
  2. Oposiciones de Educación en Galicia: guía de sedes, plazas y aspirantes para el 20 de junio
  3. La avería de un tren en el «punto negro» a la entrada de Ourense provoca retrasos en el AVE Galicia-Madrid
  4. La Xunta se blinda ante otro apagón: se asegurará de que su personal y centros críticos tengan internet y teléfono por satélite
  5. La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
  6. Un 7 que no vale lo mismo: tres profesores proponen medir la PAU por percentiles
  7. La Xunta de Galicia dará hasta 270 euros para libros y mantiene los vales del material escolar para el próximo curso
  8. Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra

Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

Casi el 40% de los concellos gallegos lleva meses operando sin contar con presupuestos nuevos

Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos

Cuando el testamento no se hace y la herencia termina en los tribunales gallegos

¿Cuándo es el próximo Año Xacobeo? La Archidiócesis prioriza un plan para evitar el colapso de la Catedral de Santiago

¿Cuándo es el próximo Año Xacobeo? La Archidiócesis prioriza un plan para evitar el colapso de la Catedral de Santiago

La Xunta recurre la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar a la familia de un menor acosado en Negreira

La Xunta recurre la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a indemnizar a la familia de un menor acosado en Negreira

La Xunta destina 1,5 millones a 186 concellos para contratar socorristas este verano y paliar el déficit de estos profesionales

Galicia suma 32.735 actos asistenciales suspendidos por la huelga médica de la pasada semana

Galicia suma 32.735 actos asistenciales suspendidos por la huelga médica de la pasada semana

El número 11 del MIR elige Otorrinolaringología en Santiago, donde se formará en el servicio que dirige su padre

¿Por qué tiene Galicia tantos centenarios? La Xunta creará un registro para intentar averiguarlo

¿Por qué tiene Galicia tantos centenarios? La Xunta creará un registro para intentar averiguarlo
Tracking Pixel Contents