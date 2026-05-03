La Xunta recibe ofertas de 18 empresas para desarrollar EdugalIA, su proyecto de inteligencia artificial contra el abandono escolar

La Xunta avanza en el desarrollo de EdugalIA, el proyecto con el que pretende aplicar la inteligencia artificial a la gestión educativa y a la lucha contra el abandono escolar en Galicia. La iniciativa ha despertado el interés de 18 empresas tecnológicas de referencia estatal e internacional, que han concurrido a la licitación para participar en el diseño y despliegue de esta herramienta pionera en el ámbito educativo.

El proyecto, impulsado por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, cuenta con un presupuesto total de 16,5 millones de euros, de los que 6,6 millones serán aportados por la Xunta y 9,9 millones procederán de fondos europeos FEDER. Según el Gobierno gallego, se trata del primer proyecto del ámbito de la enseñanza beneficiario de un proceso de Compra Pública Innovadora, una fórmula pensada para financiar soluciones tecnológicas avanzadas en servicios públicos.

La primera fase salió a licitación por 13,5 millones de euros y se desarrollará en dos etapas: una primera, entre 2026 y 2028, centrada en los servicios de I+D, y una segunda, entre 2028 y 2030, dedicada a la adquisición y despliegue de las soluciones que se apliquen en el sistema educativo gallego. La Xunta analiza ahora las doce propuestas presentadas por las empresas, que han concurrido de forma individual o agrupadas en uniones temporales.

Entre las compañías que optan a los dos lotes figuran Indra, NTT Data, Neoris y HP, además de las UTE formadas por Mainjobs-Ticsmart, Plexus-Altia-Bahía Software y EdugalIA, integrada por One Million Bot, Sercaman 1, Ghenova Digital y Ghenova Ingeniería. Al primer lote, centrado en los servicios de I+D, se presentan las UTE Inetum-DXC y Fujitsu-Telefónica EdugalIA, mientras que al segundo lote optan Telefónica, Atos y la UTE DXC-Inetum.

El siguiente paso será evaluar la solvencia de las empresas y seleccionar a las cinco mejor situadas en cada lote para que presenten sus proyectos con mayor detalle. En esa fase deberán concretar su hoja de ruta, los trabajos previstos y los equipos humanos que participarán en el diseño, construcción y despliegue de las soluciones.

Un expediente digital único para cada alumno

La Xunta sostiene que EdugalIA permitirá dar un salto en la forma de diseñar, gestionar y evaluar las políticas educativas mediante el uso de inteligencia artificial y análisis de datos. Uno de sus objetivos principales será integrar las fuentes de información disponibles para detectar de forma temprana situaciones de riesgo, como el abandono escolar, y facilitar una atención más personalizada e inclusiva al alumnado.

El proyecto prevé también la creación de un expediente digital único del alumnado, que acompañará a cada estudiante durante toda su trayectoria académica. Además, se desarrollará un espacio de relación entre familias, centros educativos y Administración autonómica para ofrecer asistencia e información de forma más ágil y personalizada.

Para los equipos directivos y docentes, EdugalIA incorporará herramientas destinadas a simplificar la gestión diaria y reducir la carga administrativa. La Consellería asegura que en el diseño inicial ya se han tenido en cuenta aportaciones de profesores, equipos directivos y personal de la Inspección Educativa.

El proyecto cuenta con un equipo asesor formado por investigadores de las universidades gallegas, expertos del Cesga, del Barcelona Supercomputing Center, de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España, pedagogos, analistas de datos y especialistas en inteligencia artificial. Su labor incluye cuestiones como la definición de indicadores, la arquitectura del sistema, la protección de datos y los principios éticos que deben regir el uso de esta tecnología en el ámbito escolar.