El PPdeG valora el cooperativismo gallego como un «ecosistema sólido», con más de 2.000 entidades activas

El PPdeG ha puesto en valor el cooperativismo gallego como un «ecosistema sólido» conformado por más de 2.000 entidades activas y que, además, moviliza alrededor de 3.500 millones de euros al año y genera empleo a más de 78.000 personas, entre socios y trabajadores.

Los diputados del Grupo Parlamentario Popular Noelia Pérez y Argimiro Marnotes se han reunido esta semana con representantes de la Unión Cooperativas EspazoCoop, en Santiago de Compostela. Durante el encuentro han incidido en el cooperativismo como una «parte esencial de la economía gallega» al tratarse de «una auténtica palanca de transformación», en palabras de Pérez recogidas por el PPdeG.

Esto se aprecia, según han dicho, en el rural gallego, donde muchas cooperativas sostienen actividad agraria, servicios de cercanías, comercialización y empleo local. «Significa generar oportunidades, fijar población y aprovechar recursos locales, creando valor añadido», ha apreciado Noelia Pérez.

En esta línea, el Parlamento de Galicia ha aprobado esta semana una iniciativa del Grupo Popular relativa a «impulsar, reforzar y consolidar» la economía social y el cooperativismo como pilares estratégicos del modelo económico gallego.

La proposición no de ley, que ha salido adelante por unanimidad, aboga por promover desde la Xunta de Galicia medidas específicas de apoyo a la innovación, digitalización y sostenibilidad de las entidades de la economía social, favoreciendo su adaptación a los nuevos modelos productivos de negocio.

Al mismo tiempo, han hecho referencia al proceso de tramitación del anteproyecto de la nueva Ley de cooperativas de Galicia, que llega --según han dicho-- después de un «amplio proceso participativo» con el sector. Tiene el fin de seguir apostando por este campo «como motor de progreso, cohesión social y desarrollo sustentable», completa el PPdeG.