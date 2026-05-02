Más de la mitad de los concellos de Galicia tendrán una elevada exposición a olas de calor en los próximos 15 años

Para determinar la vulnerabilidad de las infraestructuras al cambio climático la Xunta ha entrado al detalle para desgranar municipio a municipio las amenazas a las que se enfrentan los concellos por el aumento de las precipitaciones, la subida de temperaturas, las olas de calor, el cambio en el viento o las inundaciones. Para ello ha utilizado fuentes como la Aemet, Meteogalicia, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables o AdapteCCa (iniciativa conjunta de la Oficina Española de Cambio Climático y la Fundación Biodiversidad). El mayor impacto lo tendrán las olas de calor, puesto que un total de 164 ayuntamientos gallegos presentará «una alta exposición» a este riesgo climático a partir de los próximos 15 años.

Estos concellos soportarán unas olas de calor intensas, con una duración cada una de ellas superior a los 18 días consecutivos. La Xunta analiza dos periodos. El primero abarca hasta 2040. En ese espacio de tiempo solo ocho municipios presentan una «alta exposición» a las olas de calor. El problema se agravará en el horizonte 2041-2070 cuando el riesgo se extienda a la mitad de los ayuntamientos gallegos.

En ese escenario, ningún ayuntamiento de la comunidad tendrá un nivel «bajo» de vulnerabilidad ante las olas de calor. La otra mitad de los concellos se encuentra en nivel «medio», lo que significa que sufrirán olas de calor con una duración de entre 13 y 18 días consecutivos.

Además, hay otros siete concellos que tendrán una «alta exposición» al calor por temperaturas extremas y están todos situados en la provincia de Pontevedra. Esto significa que, durante al menos un mes, en estos municipios se superarán los 40 grados centígrados. Es el caso de A Caniza, Arbo, As Neves, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño y Tui.

Crecidas

En cuanto a las inundaciones, hay 38 ayuntamientos con un nivel «medio» de exposición a las inundaciones, tanto fluviales como marítimas, lo cual significa que las riadas podrían afectar a una superficie de entre el 0,9 y el 4,5 por ciento del término municipal de estos concellos. Y el caso más grave es el de seis municipios con un riesgo «alto», pues las zonas anegadas superarían el 4,5 por ciento de su territorio. Es el caso de Bergondo, Betanzos, Sandiás, Trasmirás, Xinzo de Limia y Vilar de Santos.

Con carácter general, la Xunta alerta en su guía para evaluar el impacto climático de las infraestructuras de que las provincias más afectadas por el cambio climático en Galicia serán Pontevedra y Ourense. Así, por ejemplo, en Pontevedra se considera «casi seguro» que aumenten las precipitaciones y que estas lluvias supongan «un riesgo para la población y las infraestructuras». En el caso de Ourense, se considera «casi seguro» que sufra temperaturas extremas tanto en un horizonte cercano como en el futuro.