Si sales al campo (o a tu jardín), Garrapata Alert te interesa

Con la primavera (y durante varios meses, hasta finales del otoño) comienza también el momento de «mayor actividad» de las garrapatas en Galicia, un artrópodo del que están cada vez más pendientes las autoridades sanitarias debido a su capacidad para transmitir diversas enfermedades infecciosas, como advierten desde la Consellería de Sanidade, que menciona, por ejemplo, la enfermedad de Lyme o la fiebre exantemática mediterránea.

No obstante, la llegada del buen tiempo es también la señal para que más gallegos se lancen al monte y a los entornos naturales por razones de ocio (senderismo, excursiones…) y, además, se acrecientan las actividades laborales en el medio rural y en el forestal (podas, desbroces…). Por ello, la Xunta insiste en recomendaciones como el uso de ropa que cubra brazos y piernas y repelentes autorizados tanto sobre la piel expuesta como sobre la vestimenta o la revisión concienzuda, tras la posible exposición a estos parientes de las arañas, de axilas, orejas, ombligo, zona posterior a la rodilla, cuero cabelludo, ingles y cintura para detectar y retirar precozmente garrapatas adheridas.

Las prevenciones que insta a tomar la Xunta, como la de no tumbarse directamente sobre la hierba, sino usar una manta o similar, abarcan todas las actividades al aire libre, incluso en los parques de las ciudades o en las residencias de los extrarradios. En casas con jardín o terreno, aconseja mantener la hierba corta como forma de «controlar» la población de estos artrópodos.

Una herramienta novedosa

En el boletín epidemiológico, Sanidade destaca que, como novedad en esta temporada, está disponible la aplicación Garrapa Alert, iniciativa de ciencia ciudadana promovida por el Ministero de Sanidad. El Sergas explica que el programa está orientado a mejorar el conocimiento sobre las especies de garrapatas presentes y las dolencias que puedan llevar asociadas. Asimismo, a través del envío de fotografías, la herramienta permite caracterizar preliminarmente las especies detectadas y contribuye a evaluar el riesgo de circulación de patógenos.

En la propia aplicación se explica que aporta recomendaciones para actuar ante una picadura o información detallada sobre las áreas donde las garrapatas son «más frecuentes», lo que posibilita planificar las actividades al aire libre «de manera más segura».

Sanidade resalta que la aplicación ofrece una vía complementaria de apoyo a los profesionales sanitarios, dado que permite el envío de los especímenes retirados a los pacientes y la identificación preliminar del vector cuando no sea posible remitir físicamente la muestra. Si hay ejemplar, este se envía a la Facultade de Veterinaria de Lugo para su análisis.

Como explican desde la Xunta, las garrapatas son animales que por sí mismos no causan dolencias, pero, en el caso de que estén infectadas por un pátogeno, este puede transmitirse a través de su picadura y provocar una enfermedad. Además, son «múltiples» los agentes que pueden propagarse mediante las garrapatas, entre ellos virus, bacterias y protozoos.

En el caso de la enfermedad de Lyme, la Xunta advierte su incidencia está aumentando de forma «progresiva» en Galicia. Entre 2014 y 2021 se registraron 464 casos, mientras en los catorce años previos habían sido 132.