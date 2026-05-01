Rescatan en helicóptero a las vacas caídas por un barranco en la Ribeira Sacra
Estaban atrapadas desde el miércoles en un desnivel de unos seis metros
R. S. C.
Un helicóptero llegado de Asturias fue capaz de rescatar las vacas que quedaban atrapadas en un barranco del cañón del Miño, en la Ribeira Sacra, al que cayeron en la noche del miércoles mientras huían, probablemente, de un lobo. Eso sí, no fue una tarea fácil, y fue necesaria toda la mañana para poder llevar a los animales, uno a uno, a un lugar seguro.
Fue sobre las 20.30 horas del miércoles cuando el grupo, de unas 20 vacas, escapó de su finca en la parroquia de Ínsua (Taboada, Lugo) "seguramente asustado por el lobo", según explicó el responsable de Protección Civil de Taboada, Luis Fidalgo. Cayeron por un desnivel de unos seis metros en un cañón del Miño en la Ribeira Sacra, de donde algunas consiguieron salir, pero alrededor de una docena quedaron atrapadas con un desnivel de hasta el 60% y una falleció por la caída.
Entre el miércoles y el jueves los vecinos fueron capaces de rescatar a varias, una remolcada con un cabestrante por un coche y otra a través de un pantalán en el río, para lo que tuvo que ser sedada. Pero no fue hasta este viernes cuando fue posible llevar a las nueve que todavía quedaban atrapadas a un lugar seguro.
Fue gracias a un helicóptero venido desde Asturias, puesto que se trataba de un lugar de difícil acceso, que a lo largo de la mañana pudo transportar a todos los animales, uno a uno.
Mientras tanto, a lo largo de la noche, los vecinos y las fuerzas de seguridad que se habían desplazado hasta el municipio de Taboada consiguieron mantener tranquilos a los animales armando un sistema de cuerdas para poder bajar y darles agua y comida.
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