Galicia entra en el podio nacional de la donación de riñones en vida pero trasplanta menos que la media

Los pacientes renales que no llegan al trasplante tienen casi ocho veces más riesgo de morir que los trasplantados. Es uno de los datos más contundentes del informe 2023 del Registro Español de Diálisis y Trasplante, publicado este año en la revista Nefrología. Y es precisamente en ese punto donde Galicia presenta su principal desequilibrio: la comunidad es la tercera de España en proporción de donación de riñón en vida, pero trasplanta por debajo de la media nacional.

Según los datos del informe, en 2023 Galicia tenía 4.088 pacientes en tratamiento renal sustitutivo, la terapia a la que recurren los enfermos cuando sus riñones dejan de funcionar. Son 1.514 personas por millón de habitantes, frente a la media española de 1.405. Eso la sitúa como la quinta comunidad autónoma con más enfermos renales por habitante del país, por detrás de Canarias, Aragón, Asturias y Cataluña. La cifra además no para de crecer: en la última década ha aumentado un 19,9%, en línea con el incremento medio nacional del 19,3%, pero partiendo ya de una base más alta.

El tratamiento renal sustitutivo tiene tres modalidades: la hemodiálisis, que generalmente se realiza en el hospital tres veces por semana conectado a una máquina; la diálisis peritoneal, que puede hacerse en casa; y el trasplante renal, que es la opción con mejor pronóstico. En Galicia, el 49% de los pacientes están en alguna modalidad de diálisis frente al 44% de media en España, según los datos del informe. El otro 51% tiene un trasplante funcionando, mientras que en el conjunto del país esa proporción es del 55,8%.

Esa diferencia se resume en el ratio trasplante/diálisis, que en Galicia es de 1,02 frente al 1,26 de la media nacional. Significa que por cada persona en diálisis en Galicia hay apenas una trasplantada, mientras que en España hay 1,26 y en el País Vasco, la comunidad con mejor ratio, casi dos. La gallega es la quinta comunidad con peor ratio.

Las consecuencias son clínicas y directas. La mortalidad anual de los pacientes en hemodiálisis es del 13,3% y la de diálisis peritoneal del 8,5%, frente al 2,6% de los trasplantados. La principal causa de muerte entre todos los pacientes renales son las infecciones, responsables del 21,6% de los fallecimientos, seguidas de las enfermedades cardiovasculares con el 21,2%. El modelo estadístico del estudio, que analiza datos de casi veinte años, concluye que un paciente que no recibe trasplante tiene 7,94 veces más riesgo de morir que uno que sí lo recibe. La diabetes, responsable del 25,2% de los casos, ser hombre o tener más de 45 años son otros factores que aumentan ese riesgo.

16 de cada 100

Frente a este déficit, Galicia presenta un dato que la distingue positivamente: es la cuarta región de España y la tercera comunidad con mayor proporción de donación en vida, con un ratio de 0,162 frente a la media estatal de 0,131. Por cada 100 trasplantes de donante fallecido, hay 16 de un donante vivo, ya sea un familiar o una persona cercana que cede uno de sus riñones. Solo Cataluña, Melilla y Madrid registran cifras más altas, con ratios del 0,214, 0,2 y 0,186, respectivamente. En contraposición, a la cola nacional se encuentran Cantabria (0,018), Navarra (0,023) y Extremadura (0,045). En total, de los 3.690 trasplantes que se realizaron en el conjunto del país en 2023 (un 7% más que el año previo y el máximo histórico hasta la fecha), en 435 casos (el 11,8%) el riñón procedió de donantes en vivo.

El informe, elaborado a partir de datos de todos los registros autonómicos y la Organización Nacional de Trasplantes, alerta de que las grandes diferencias entre comunidades en el acceso al trasplante y a las distintas modalidades de donación sugieren que la equidad del sistema sanitario necesita ser revisada. España mantiene el liderazgo mundial en trasplante renal con 76,8 trasplantes por millón de habitantes en 2023, muy por encima de la media europea de 38 y la global de 16,7. Pero ese liderazgo no llega igual a todos los territorios.