Besteiro, sobre los incidentes del pleno de Lugo: «Los que quieren entrar por la puerta de atrás tuvieron que salir por detrás»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, se ha referido este viernes a los incidentes vividos en las últimas horas en el pleno de Lugo, donde un grupo de vecinos increpó a los ediles del PP y a la concejal tránsfuga, María Reigosa (a la que llegaron a lanzar monedas), y ha calificado esos momentos de tensión como una reacción «espontánea» de los lucenses en rechazo de la moción de censura.

En declaraciones a los medios antes de participar en la manifestación conjunta de UGT y CC.OO. por el Primero de Mayo en A Coruña, Besteiro ha constatado que, «curiosamente, los que pretenden entrar por la puerta de atrás, ayer tuvieron que salir por la puerta de atrás del Ayuntamiento». «Esa imagen lo dice todo», ha sentenciado.

El líder de los socialistas gallegos ha insistido en que las protestas de este jueves en el pleno reflejan «la situación que se está viviendo en Lugo». «Una ciudadanía que, espontáneamente, rechaza esa moción de censura del PP y de una tránsfuga, dispuestos a cambiar lo que la voluntad de los ciudadanos decidió en su día y decidirán dentro de un año», ha proclamado.

El PPdeG lo ve «antidemocrático»

Por su parte, secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha calificadode «antidemocrática» la actitud de los partidos PSdeG y BNG acerca de la moción de censura. Prado, que ha participado en una fiesta gastronómica dedicada a la filloa en el municipio lucense de Cospeito, ha aludido así a los silbidos y abucheos recibidos por la dirigente del PPdeG en Lugo Elena Candia junto a la exedil socialista María Reigosa a su llegada el jueves a una reunión del Ayuntamiento de Lugo.

«Continúan en la escalada de insultos, de odio y de manipulación de un proceso democrático», ha insistido la número 2 del PPdeG, que ha remarcado que PSdeG y BNG «cruzaron una línea roja al tratar de hacer todo lo posible por boicotear el pleno municipal», en alusión al cambio de hora, a la «convocatoria de manifestación» y al hecho de que se pusieron «del lado de quien insulta y agrede a representantes municipales democráticamente elegidos».

Paula Prado ha reiterado que PSdeG y BNG quieren «frenar un proceso absolutamente legal, sin ser capaces de defender su gestión en el gobierno bipartito». «Cuando el PP trata de trabajar por la ciudadanía de Lugo, socialistas y nacionalisas solo tienen interés en frenar la moción, un proceso que validaron cuando se trató de que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa», ha constatado.

Finalmente, ha reafirmado el apoyo del PPdeG a la líder del partido en Lugo, Elena Candia, y al resto de compañeros, que «cuentan con un proyecto para Lugo, pensado en resolver los problemas de los vecinos». «Elena Candia será alcaldesa, y reactivará la ciudad, porque merece un gobierno mejor y salir de la inacción», ha sentenciado Prado.