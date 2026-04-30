La Xunta extiende el carné+65 a los gallegos del exterior para que tengan acceso a ventajas en sus viajes a Galicia
Más de 900 establecimientos de la comunidad están adheridos al programa
R. S. C.
La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, ha avanzado este jueves, durante la segunda jornada de su viaje institucional a América Latina, que la Xunta extenderá el Carné +65 a los gallegos del exterior para que puedan disfrutar de sus ventajas cuando viajen a Galicia.
Así lo ha avanzado en un encuentro con la colectividad gallega que reside en Montevideo, donde ha estado acompañada de la delegada de la Xunta en el Uruguay, Elvira Domínguez. Además ha contado con la participación, a través de un vídeo, del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que envió un cariñoso saludo a toda la comunidad gallega en el país, al tiempo que les agradeció "ser los mejores embajadores de Galicia en el Uruguay".
Así pues, les recordó que tendrán abiertas las puertas "de su tierra y de su casa" para volver y contarán siempre con el apoyo del Gobierno gallego.
Durante el encuentro con la colectividad, la conselleira también ha puesto en valor la apuesta del Gobierno gallego por darle facilidades a las personas mayores para que puedan elegir donde pasar esta etapa de sus vidas.
En este sentido, ha destacado iniciativas "pioneras" como el Bono Coidado no Fogar, que actualmente perciben 38.000 gallegos, con el objetivo de llegar a las 50.000 al final de esta legislatura. Ha recordado también las iniciativas diseñadas específicamente para el rural, como la red de Casas del Mayor, que cuenta ya con 160 recursos de atención diurna activos.
Fabiola García ha hecho hincapié en la apuesta de la Xunta por el envejecimiento activo, con programas como 'Benestar en Balnearios', las iniciativas diseñadas en colaboración con las universidades, las Aulas Sénior, el programa 'Xuntos polo Nadal'.
En cuanto al Carné+65, ha explicado que en la actualidad más de 900 establecimientos de toda Galicia están adheridos a este programa, que tiene entre sus objetivos favorecer el envejecimiento activo y saludable. En estos locales, los mayores pueden contar con ventajas importantes como descuentos, ofertas o promociones en diferentes productos y servicios relacionados con la salud y el bienestar, así como el ocio y la restauración.
Suscríbete para seguir leyendo
- La granja no se jubila: una explotación de vacuno de leche en A Laracha encuentra continuidad gracias al Banco de Explotaciones de la Xunta
- Si te equivocas en tus impuestos autonómicos, la Xunta te mandará un aviso y te dará una segunda oportunidad (sin sanción)
- La Xunta se blinda ante otro apagón: se asegurará de que su personal y centros críticos tengan internet y teléfono por satélite
- Galicia baraja incluir pruebas prácticas para que los docentes demuestren sus destrezas digitales en las oposiciones
- La Xunta de Galicia dará hasta 270 euros para libros y mantiene los vales del material escolar para el próximo curso
- Los correctores de las PAU avisan de los errores que se deben evitar en el examen de Lengua castellana: cuidado con la subjetividad en ciertas preguntas
- «Quedarán prohibidas las comunicaciones por WhatsApp entre familias y profesores. Se harán a través de un canal oficial y dentro de un horario»
- Mejoras de horario para el profesorado en Galicia: los docentes recuperan las 18 horas lectivas en el curso 2026-2027